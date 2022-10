Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje e horário da La Liga – 08/10

Em busca de retomar a liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Getafe neste sábado, pela oitava rodada às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez. Quer saber onde vai passar jogo do Real Madrid hoje? Confira o texto completo a seguir.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O canal da ESPN e o streaming Star + é onde vai passar jogo do Real Madrid hoje, a partir das 16h (Horário de Brasília), em todo o Brasil ao vivo.

Disponível somente na TV fechada para assinantes, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do jogo do Real Madrid e Getafe neste sábado. Se você não tem a emissora na programação entre em contato com a operadora.

Não é assinante da TV paga? Você pode optar por assistir ao jogo do Campeonato Espanhol no Star +, serviço de streaming para assinantes. Com diferentes pacotes entre os valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, a plataforma está disponível pelo celular, tablet, computador e smartv.

Para tornar-se membro acesse www.starplus.com.br

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfonso Pérez

Onde assistir: ESPN e Star +

+Quanto Messi ganha no PSG? Veja os valores

Escalação do jogo do Real Madrid hoje

Escalação do Getafe: Soria; Duarte, Dakonam, Álvarez; Anglieri, Aleña, Seoane, Arambarri, Suárez; Mayoral e Unal.

Escalação do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Rodrygo, Vini Jr. e Valverde.

Com apenas duas vitórias neste início de temporada espanhola, o Getafe entra em campo neste sábado com o objetivo de conquistar o triunfo e consequentemente se afastar da parte de baixo da tabela. Em décimo quarto lugar, acumula 7 pontos em um empate, quatro derrotas e dois triunfos. Para o jogo de hoje, não tem novas baixas.

Do outro lado, o Real Madrid pode assumir a liderança do Campeonato Espanhol se vencer. Neste momento, o elenco merengue tem 19 pontos, empatado com o Barcelona na vice-liderança com seis vitórias e um empate. Na última rodada, o elenco tropeçou e ficou no empate com o Osasuna em casa. Aos visitantes, o goleiro Courtois segue fora por lesão enquanto Ceballos e Benzema estão fora da convocação para a rodada. Como o elenco de Madrid tem jogo na Champions na próxima semana, Ancelotti deve poupar alguns titulares.

+Quantos títulos tem Daniel Alves? Confira o currículo do craque

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol hoje

Quatro jogos serão realizados neste sábado, 8 de outubro, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O destaque fica para o jogo do Real, além da disputa entre Atlético de Madrid e Girona, de Diego Simeone.

No domingo, é a vez do Barcelona entrar em campo. Por isso, confira os horários e todos os jogos do fim de semana na rodada.

Osasuna x Valencia

Sábado (08/10):

09h – Almería x Rayo Vallecano

11h15 – Atlético de Madrid x Girona

13h30 – Sevilla x Athletic Bilbao

16h – Getafe x Real Madrid

Domingo (09/10):

09h – Real Valladolid x Betis

11h15 – Cádiz x Espanyol

13h30 – Real Sociedad x Villarreal

16h – Barcelona x Celta de Vigo

Segunda-feira (10/10):

16h – Elche x Mallorca

Você também vai gostar de ler: Quais são as novas modalidades das Olimpíadas 2024 em Paris?