Descubra onde vai passar jogo do Real Madrid hoje. Foto: Reprodução / Antonio Villalba / Real Madrid

Equipe do Real recebe o Getafe neste sábado, 9 de abril, pelo Campeonato Espanhol

Onde vai passar jogo do Real Madrid x Getafe hoje e horário (09/04)

Real Madrid e Getafe se enfrentam neste sábado, às 16h (Horário de Brasília), em partida da 31ª rodada do Campeonato Espanhol de 2022, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Saiba a seguir os detalhes e onde vai passar o jogo do Real Madrid ao vivo hoje.

O time do Real Madrid venceu o Chelsea na Champions, enquanto o Getafe venceu o Mallorca.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje vai ser no Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

O jogo do Campeonato Espanhol neste sábado não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar os lances de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Data: 09/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Onde assistir: Star +

Provável escalação do Real Madrid e Getafe

Escalação do Real Madrid: Courtois, Nacho, Mendy, Vazquez, Alaba, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Vinicius e Rodrygo

Escalação do Getafe: David Soria, Dakonam, Yokuslu, Mitrovic, Suárez, Aleña, Arambarri, Maksimovic, Olivera, Ramírez e Unal

O Real Madrid entra em campo neste sábado com toda a confiança necessária depois de vencer o Chelsea, nas quartas de final da Champions. Líder do Campeonato Espanhol, o grupo de Carlo Ancelotti detém a vantagem doze pontos com o Barcelona, segundo colocado da tabela. Por isso, só precisa vencer o jogo de hoje para aumentar a diferença entre os dois e continuar na ponta.

Enquanto isso, o Getafe consegui vencer na última rodada, mas ainda sofre com a possibilidade de chegar até a zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol. Ocupando a décima quarta rodada, contabiliza 32 pontos depois de vencer sete partidas, empatar onze e perder doze na temporada. Mesmo fora de casa, o clube deve manter a escalação titular.

Real Madrid x Getafe últimos jogos

02/01/2022 – Getafe 1 x 0 Real Madrid – Campeonato Espanhol

18/04/2021 – Getafe 0 x 0 Real Madrid – Campeonato Espanhol

09/02/2021 – Real Madrid 2 x 0 Getafe – Campeonato Espanhol

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Jogos do Campeonato Espanhol na rodada

Dez jogos vão acontecer neste fim de semana pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, com transmissão ao vivo. A rodada será iniciada na sexta-feira, com a disputa entre Sevilla e Granada, seguindo até a segunda-feira, com Rayo Vallecano e Valencia em campo.

Dessa maneira, confira todos os jogos.

Sevilla x Granada

Cádiz x Betis – 09h

Mallorca x Atlético de Madrid – 11h15

Villarreal x Athletic Bilbao – 13h30

Real Madrid x Getafe – 16h

Osasuna x Alavés – 09h (Domingo, 10/04)

Espanyol x Celta de Vigo – 11h15 (Domingo, 10/04)

Elche x Real Sociedad – 13h30 (Domingo, 10/04)

Levante x Barcelona – 16h (Domingo, 10/04)

Rayo Vallecano x Valencia – 16h (Segunda-feira, 11/04)

