Onde vai passar jogo do Santos x Água Santa hoje e que horas (19/03)

Neste sábado, Santos e Água Santa se enfrentam a partir das 16h, na Vila Belmiro, em Santos, pela última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase de 2022. A seguir, confira onde vai passar o jogo do Santos hoje ao vivo online.

O time do Peixe ficou no empate diante da Ferroviária na última quinta-feira. Já o time da Água Santa também empatou contra o Santo André jogando no último fim de semana.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje

A partida entre Santos e Água Santa hoje vai passar ao vivo no serviço de streaming HBO Max e Estádio TNT, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A plataforma do HBO Max, disponível somente por assinatura pela Rede Turner, pode ser acessada através do site oficial (www.hbomax.com) e também no aplicativo para Android e iOS por R$19,99 ou R$27,90.

Já o Estádio TNT está disponível para todos os assinantes de operadoras da TV paga de graça, ou por assinatura no valor de R$19,90.

Como estão as equipes na temporada?

Depois de empatar com a Ferroviária, o Santos entra em campo neste sábado buscando a classificação para a próxima fase do Paulistão, além de escapar de todas as maneiras do rebaixamento na segunda divisão. Pelo grupo D, aparece em terceiro lugar com 11 pontos, precisando da vitória e uma derrota do Santo André na rodada.

Enquanto isso, o Água Santa ainda tem uma pontinha de esperança de conseguir a classificação até a próxima etapa do Paulistão. Entretanto, tem um longo caminho a percorrer para isso acontecer. O grupo visitante precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeços dos adversários na rodada, além de descontar em gols o saldo total.

Escalações de Santos x Água Santa:

Kevin foi expulso na última partida e por isso não pode entrar em campo hoje.

Provável Santos: João Paulo; Lucas Pires, Eduardo, Kaiky, Auro; Vinícius, Camacho, Lucas Braga; Ricardo Goulart, Lucas Barbosa; Marcos Leonardo

O elenco não tem desfalques para o jogo de hoje.

Provável Água Santa: Victor Bernardes; Alex da Silva, Marcondes, Alyson, Jeferson; Dada, Caique, Guimarães, Álvaro; Vinicius, Lele

Jogos do Campeonato Paulista hoje

A décima segunda rodada do Paulistão, a última da fase de grupos, acontece neste fim de semana entre o sábado e domingo. Confira todos os encontros da competição.

Santo André x Inter de Limeira – 16h

Ferroviária x Mirassol – 16h

Ponte Preta x Ituano – 16h

Santos x Água Santa – 16h

São Paulo x Botafogo-SP – 16h

São Bernardo x Guarani – 16h

