Onde vai passar jogo do Sport x ABC hoje na Copa do Nordeste (21/01/23)

Após vencer o Salgueiro no Pernambucano da temporada, o Sport entra em campo neste sábado, 21 de janeiro, para disputar a primeira rodada da Copa do Nordeste, maior torneio regional do Brasil. Com início às 19h30, horário de Brasília, o jogo do Sport hoje vai ser contra o ABC, diretamente da Ilha do Retiro. Quer saber onde assistir?

O Sport divide as atenções da temporada entre o Campeonato Pernambucano e a competição. Na última rodada, o time saiu vitorioso fora de casa diante do Salgueiro. Já o ABC bateu o Globo pela terceira rodada do Campeonato Potiguar, sendo o atual campeão.

Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje vai passar no canal pago Nosso Futebol, às 19h30, para todo o Brasil ao vivo.

Na primeira rodada da Copa do Nordeste, o torcedor sintonizar o canal entre as operadoras Sky, Claro e DirecTV GO para assistir ao duelo entre Sport e ABC neste sábado.

Com a extinção do Nordeste FC, o pay-per-view é o que transmite o embate. Para adquirir o pacote de canais o torcedor deve pagar valor extra. No DirecTV GO, o valor fica R$ 14,90.

Pela Claro, o valor é de R$ 19,90 por mês, mas o sinal está aberto para todos os assinantes até o dia 22 de janeiro. Na Sky é R$ 44,90. Dá para adquirir entre as operadoras o pacote completo do campeonato ou jogos avulsos e assim assistir ao jogo do Sport hoje.

Grupos da Copa do Nordeste

Dezesseis equipes participam da Copa do Nordeste. Como manda o regulamento da competição, elas são divididas por sorteio em dois grupos de oito cada, onde disputam oito rodadas em pontos corridos. Além disso, times do mesmo grupo não podem se enfrentar.

Pontos corridos significa que cada vitória garante ao time que ganha a partida 3 pontos, e o empate no placar entrega somente um aos dois lados.

Se classificam os quatro primeiros de cada grupo ao fim da oitava rodada.

GRUPO A

1 Atlético de Alagoinhas

2 CRB

3 Ferroviário

4 Fluminense PI

5 Fortaleza

6 Sampaio Corrêa

7 Sport

8 Vitória

GRUPO B

1 ABC

2 Bahia

3 Campinense

4 Ceará

5 CSA

6 Náutico

7 Santa Cruz

8 Sergipe

Campeões da Copa do Nordeste

Vitória e Bahia dividem o topo de maiores campeões da Copa do Nordeste com 4 taças cada. Já o Sport segue em segundo lugar com 3 conquistas, enquanto o Fortaleza e o Ceará tem 2 para cada.

Confira a lista de campeões do torneio regional.

Vitória - 4 títulos

Bahia - 4 títulos

Sport - 3 títulos

Fortaleza - 2 títulos

Ceará - 2 títulos

América-RN - 1 título

Campinense - 1 título

Santa Cruz - 1 título

Sampaio Corrêa - 1 título

