Onde vai passar o jogo da Argentina x Equador nas Eliminatórias - 07/09

Com Messi em campo, seleções se enfrentam pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Lionel Messi e companheiros vão enfrentar o Equador nesta quinta-feira, 7 de setembro, em duelo das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. O jogo da Argentina hoje vai ser no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com o horário de início às 21h (de Brasília), na primeira rodada.

Quem vai transmitir o jogo da Argentina hoje nas Eliminatórias

Para assistir o jogo da Argentina hoje nas Eliminatórias é só ligar no Sportv, canal da TV paga, às 21h, ou na plataforma Globoplay se você é assinante em qualquer lugar do país. Nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo entre seleções.

Atual campeã do mundo, a Seleção da Argentina estreia nas Eliminatórias nesta quinta, no Monumental de Núñez, casa do River Plate, com capacidade para receber 84 mil pessoas.

Com La Pulga disponível, Lionel Scaloni vai escalar Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di Maria, Messi e Álvarez.

Horário: 21h

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Onde assistir jogo da Argentina: Sportv e Globoplay

Como funciona as Eliminatórias da Copa?

Eliminatórias da Copa do Mundo é um torneio qualificatório realizado em todos os continentes para definir os classificados para a Copa do Mundo da FIFA. Cada federação organiza as Eliminatórias do seu próprio continente, como a Conmebol na América do Sul e a UEFA na Europa.

Na América do Sul, as seleções de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela concorrem as Eliminatórias em 18 rodadas, sob o sistema de pontos corridos. As equipes se enfrentam duas vezes contra o mesmo adversário, ou seja, uma vez em casa e a depois fora de casa.

A vitória dá três pontos enquanto o empate dá um para os dois. Ao fim da competição, os seis primeiros da classificação carimbam o passaporte para a Copa do Mundo da FIFA, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial.

Primeira rodada das Eliminatórias da América do Sul

Além do confronto entre Argentina e Equador, a primeira rodada das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo na América do Sul apresenta também outros quatro embates. A rodada começa na quinta e vai até sexta, 08 de setembro, em horários distintos.

Paraguai x Peru - 19h30

Quinta-feira, 07 de setembro

Estádio Antônio Aranda

Onde assistir: Sportv 4

Colômbia x Venezuela - 20h

Quinta-feira, 07 de setembro

Estádio Metropolitano Roberto Meléndez

Onde assistir: Sportv 2

Argentina x Equador - 21h

Quinta-feira, 07 de setembro

Estádio Monumental de Núñez

Onde assistir: Sportv

Uruguai x Chile - 20h

Sexta-feira, 08 de setembro

Estádio Centenário

Onde assistir: Sportv

Brasil x Bolívia - 21h45

Sexta-feira, 08 de setembro

Estádio Mangueirão

Onde assistir: Globo e Sportv

