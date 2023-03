Onde vai passar o jogo de Portugal x Liechtenstein hoje ao vivo - 23/03

A equipe de Portugal irá jogar pelas Eliminatórias da Eurocopa contra Liechtenstein. A partida acontecerá no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta quinta-feira. A bola vai rolar no jogo de Portugal hoje às 16h45 (Horário de Brasília) pelo grupo J na primeira rodada.

Integram o grupo J as seleções de Bósnia, Eslováquia, Islândia e Luxemburgo.

Onde vai passar o jogo de Portugal hoje

O jogo de Portugal e Liechtenstein hoje terá transmissão no Star Plus, serviço de streaming, ao vivo para todos os estados do Brasil.

Sem transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao duelo do futebol internacional na plataforma paga. Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

Perguntas frequentes sobre o Star Plus

Qual o valor do Star Plus?

O plano normal do Star+ sai por R$ 32,90 por mês. O combo com Disney+ é R$ 45,90 na mensalidade enquanto o valor do pacote com Disney e Lionsgate+ sai por R$ 55,90 por mês.

Como ter Star Plus de graça?

Não é possível ter o Star Plus de graça. É preciso ser assinante da plataforma.

Como acessar Star Plus na TV?

Baixe o aplicativo na loja da sua smartv e assista a programação do Star Plus. Também dá para ligar o computador com o cabo HDMI na televisão.

Escalações de Portugal x Liechtenstein

As seleções deverão entrar em campo nesta quinta-feira da seguinte forma:

Provável escalação de Portugal:

Goleiro: Diogo Costa

Defensores: Guerreiro, Días, Pepe, Dalot

Meias: Ruben Neves, Otávio, Bernardo Silva

Atacantes: Bruno Fernandes, João Felix e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos).

Provável escalação de Liechtenstein:

Goleiro: Buchel

Defensores: Traber, Hofer, Malin

Meias: Luchinger, Goppel, Sele, Yildiz

Atacantes: Meier, Hasler e Salanovic.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Ao que tudo indica Cristiano Ronaldo vai jogar hoje contra o Liechtenstein. O craque do Al Nassr foi banco na reta final da Copa do Mundo, cedendo a vaga para Gonçalo Ramos no ataque.

A última partida em que foi titular absoluto foi em 02 de dezembro do ano passado, na Copa do Mundo do Catar, contra a Coreia do Sul, na fase de grupos, com vitória dos coreanos.

Caso não vista a camisa titular, Cristiano estará no banco, mas deve entrar no primeiro ou segundo tempo.

Adversários de Portugal nas Eliminatórias

Além de enfrentar o Liechtenstein, a equipe de Portugal também vai jogar contra as seleções de Bósnia, Eslováquia, Islândia e Luxemburgo durante a primeira fase das Eliminatórias da Euro.

No ano de 2023, os jogos de Portugal serão realizados em 23 e 26 de março, 17 e 20 de junho, 08 e 11 de setembro, 13 e 16 de outubro, 16 e 19 de novembro.

Os Lusos são favoritos no grupo.

