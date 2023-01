Onde vai passar o jogo do Bahia x Vitória ao vivo e horário - 29/01

Clássico entre as equipes é válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano neste domingo

Alerta de clássico no futebol baiano! Neste domingo, 29 de janeiro, as equipes de Bahia e Vitória se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Baiano às 16h, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo do Bahia hoje tem transmissão ao vivo na TV aberta.

O duelo estadual entre Bahia e Vitória foi realizado por 115 partidas, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. Quem leva a vantagem é o time do Vitória, com 44 triunfos, 38 empates e 33 vitórias para o Bahia.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar TV Educativa e Youtube às 16h, horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Baiano, o canal da TVE transmite o jogo do Bahia hoje contra o Vitória em clássico neste domingo ao vivo para todo o estado baiano. Operando no canal 10, está disponível na TV aberta, além de ser afiliada a TV Brasil e o Canal Futura.

Outra opção ao torcedor é acompanhar no canal da TVE no Youtube. É de graça e o torcedor também não precisa se inscrever para assistir.

A plataforma de vídeos do Youtube está disponível no navegador e aplicativos para celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Bahia hoje: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo, Chávez; Rezende, Azevedo, Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel.

Provável escalação do jogo do Vitória hoje: Dalton; Zeca, Dankler, Camutanga, João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Gegê; Osvaldo, Trellez e Rafinha.

Próximo jogo na Copa do Nordeste

O Bahia volta a jogar na Copa do Nordeste no sábado, 4 de fevereiro, pela segunda rodada da fase de grupos diante do Ferroviário.

O duelo vai ser na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h30, horário de Brasília.

Já o Vitória joga no domingo, 5 de fevereiro, também na segunda rodada contra o CSA no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, na fase de grupos. A bola vai rolar às 16h, horário de Brasília.

