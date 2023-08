Duelo entre Getafe e Barcelona vai ser no Estádio Alfonso Pérez, na cidade de Getafe

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje na La Liga ao vivo - 13/08

O Barcelona, atual campeão, estreia na nova temporada do Campeonato Espanhol, a La Liga, contra o Getafe neste domingo, 13 de agosto, no Estádio Alfonso Pérez pela primeira rodada da competição. A transmissão começa às 16h30, horário de Brasília.

A transmissão do jogo do Barcelona hoje será no Star+, serviço de streaming da Disney, a partir das 16h30 em todo o território brasileiro. Nenhuma emissora de televisão vai exibir Getafe e Barcelona neste domingo, só o assinante pode acompanhar a partida.

Na pré-temporada o Barcelona ganhou quatro dos cinco amistosos, com derrota para o Arsenal em sua jornada nos Estados Unidos. Atual campeão espanhol, os culés farão de tudo para brigar mais uma vez pelo troféu, por isso o treinador Xavi vai usar hoje Ter Stegen; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; Pedri, De Jong, Gundogan; Gavi, Raphinha e Lewandowski.

O Getafe venceu cinco dos sete amistosos na pré-temporada, em derrota para o Reims, da França, e o Granada. O treinador José Bordalás vai colocar em campo hoje na estreia Soria; Angileri, Alderete, Mitrovic, Suárez; Aleña, Dakonam, Maksimovic; Mata, Latasa e Portu.

Horário: 16h30

Local: Estádio Alfonso Pérez

Onde assistir: Star Plus

Quais times jogam o Campeonato Espanhol?

Vinte clubes jogam a primeira divisão do Campeonato Espanhol: Real Madrid, Rayo Vallecano, Valencia, Mallorca, Real Sociedad, Las Palmas, Girona, Alavés, Atlético de Madrid, Barcelona, Cádiz, Celta de Vigo, Getafe, Granada, Osasuna, Betis, Villarreal, Sevilla, Almería e Athletic Bilbao.

Idealizado em 1929 pela Federação Espanhola de Futebol sob o sistema de pontos corridos, o Campeonato Espanhol é disputado em 38 rodadas, separado por dois turnos em 19 cada onde os elencos se enfrentam duas vezes: uma como mandante e a outra como o visitante do confronto. O time vencedor fatura três pontos enquanto o empate garante dois pontos aos dois.

O primeiro colocado - aquele que obter o maior número de pontos e vitórias - será o campeão espanhol ao fim da temporada, enquanto os três últimos na classificação vão para a segunda divisão espanhola.

Neymar vai voltar para o Barcelona?

Tudo indica que Neymar não vai voltar para o Barcelona. Segundo a emissora francesa RMC Sport, o brasileiro deve sair do Paris Saint-Germain nos próximos dias e o destino não deve ser a Europa, mas sim a Arábia Saudita no Al Hilal, clube treinado por Jorge Jesus.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a negociação entre Neymar e o Al Hilal estão em andamento para se chegar a um acordo entre as partes. A vontade de Neymar de deixar o PSG foi noticiada por veículos na França na última semana, mas o destino do atacante ainda é incerto, já que ele recebeu muitas propostas.

Voltar para o Barcelona seria um sonho para Neymar. Integrante do trio MSN, com Messi e Suárez entre 2013 e 2017, o brasileiro quer protagonizar uma segunda passagem em um dos times do seu coração, aquele que marcou um grande momento da sua carreira, principalmente quando venceu a Liga dos Campeões.

O jornal francês L'Equipe noticiou que o Al Hilal fez uma proposta com salário de 80 milhões de euros por ano, o mesmo que R$ 430 milhões por ano. Resta saber qual será a escolha do craque.

Primeira rodada do Campeonato Espanhol

Dez jogos ocorrem neste fim de semana, da sexta até a segunda-feira, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol na nova temporada.

Sexta-feira, 11/08:

Almería 0 x 2 Rayo Vallecano

Sevilla 1 x 2 Valencia

Sábado, 12/08:

Real Sociedad 1 x 1 Girona

Las Palmas 1 x 1 Mallorca

Athletic Bilbao 0 x 2 Real Madrid

Domingo, 13/08:

Celta de Vigo x Osasuna - 12h

Villarreal x Betis - 14h30

Getafe x Barcelona - 16h30

Segunda-feira, 14/08:

Cádiz x Alavés - 14h30

Atlético de Madrid x Granada - 16h30

