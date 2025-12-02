Futebol

Onde vai passar o jogo do Barcelona x Atlético de Madrid e escalação hoje

Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski disponíveis para o confronto da LaLiga

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Barcelona Foto: Getty Images

O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid nesta terça-feira (2), às 17h, no Camp Nou, em um duelo decisivo que pode alterar a disputa pela liderança de La Liga, enquanto o time de Hansi Flick tenta superar a má fase defensiva e reencontrar estabilidade após um mês de resultados instáveis.

Transmissão Barcelona x Atlético de Madrid

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A partida acontece nesta terça-feira (2), às 17h (horário de Brasília), direto do Camp Nou. Para assistir online, basta ser assinante do Disney+ ou acessar o jogo pelo app ou site da plataforma. Na TV, o duelo estará disponível para os assinantes do canal ESPN.

O retorno ao Camp Nou traz algum alívio, mas não resolve os desafios. Líder do Campeonato Espanhol com apenas um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, o Barcelona precisa provar que consegue se impor nos jogos grandes, justamente o tipo de partida que pode mudar o rumo de uma temporada inteira.

A equipe tem demonstrado fragilidade defensiva contra adversários fortes e até mesmo em jogos teoricamente mais acessíveis. Enfrentar o Atlético de Madrid, que vive excelente fase, pode ser um grande teste para medir até onde este Barcelona pode chegar.

Do outro lado, o Atlético reencontrou o bom futebol. O time de Diego Simeone está invicto em 14 dos últimos 15 jogos da temporada e tem em Julián Álvarez sua principal arma ofensiva: o atacante soma 10 gols e quatro assistências em todas as competições.

O duelo contra o Barcelona, porém, costuma fugir da lógica, e Simeone sabe disso. Mesmo assim, a consistência recente coloca o time de Madri como um adversário perigoso, capaz de explorar justamente o ponto fraco mais exposto do Barcelona: a defesa.

Prováveis ​​escalações

Barça

Goleiro: Joan Garcia
Defensores: Alejandro Balde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Jules Kounde
Meio-campistas: Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo
Atacantes: Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Atlético de Madrid

Goleiro: Jan Oblak
Defensores: Matteo Ruggeri, David Hancko, José Gimenez, Nahuel Molina
Meio-campistas: Nico Gonzalez, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone
Atacantes: Julian Alvarez, Alex Baena

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

