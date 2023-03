Equipes disputam a vigésima quarta rodada do Campeonato Espanhol neste domingo

Onde vai passar o jogo do Barcelona x Valencia hoje com imagem (05/03)

Depois de vencer o El Clásico no meio da semana, o Barcelona volta a jogar o Campeonato Espanhol neste domingo, no Estádio Camp Nou. O líder vai enfrentar o Valencia pela vigésima quarta rodada da competição, às 12h15 (horário de Brasília). O jogo do Barcelona hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O Barça se mantém na liderança da La Liga com 59 pontos, com sete de diferença. O Valencia, por outro lado, vem na penúltima colocação com 23 pontos, pronto para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do Barcelona hoje vai passar na ESPN 4, canal da TV fechada, ao vivo neste domingo para todo o Brasil. A emissora só está disponível entre operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para obter o canal ESPN na programação é preciso falar com o seu operador. Os canais ESPN são os detentores de direitos de imagens do Campeonato Espanhol na temporada.

Conheça a História do Barcelona

Assistir Barcelona hoje online

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo celular, dá para sintonizar o Star Plus, serviço de streaming da Disney por assinatura. É necessário ser inscrito e membro da plataforma para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e canais ao vivo.

Disponível no site (www.starplus.com), três pacotes estão disponíveis, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês. A transmissão é em todo o Brasil nos aplicativos do celular, tablet, smartv e videogames.

Escalações do Barcelona x Valencia

Mesmo com os desfalques, o time do Barcelona e Valencia deve entrar em campo dessa maneira:

Provável escalação do jogo do Barcelona:

Ter Stegen - Goleiro

Araújo - Zagueiro

Balde - Lateral

Eric García - Zagueiro

Koundé - Lateral

Busquets - Meia

De Jong - Meia

Kessié - Meia

Ansu Fati - Atacante

Torres - Atacante

Raphinha - Atacante

Provável escalação do jogo do Valencia:

Mamardashvili - Goleiro

Foulquier - Zagueiro

Diakhaby - Zagueiro

Lato - Lateral

Ozkacar - Lateral

Musah - Meia

Moriba - Meia

André Almeida - Meia

Castillejo - Atacante

Lino - Atacante

Duro - Atacante

Quando é o jogo de volta contra o Real Madrid?

O jogo de volta entre Barcelona e Real Madrid na Copa do Rei será em 5 de abril, quarta-feira, no Estádio Camp Nou, na Catalunha.

O confronto vai começar às 17h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo em todo o Brasil. No jogo de ida, o Barcelona levou a melhor por 1 x 0 no Santiago Bernabeu. O time de Xavi só precisa de um empate para se classificar até a final da Copa do Rei.

Do outro lado da chave, Osasuna e Athletic Bilbao batalham pela vaga na final.

