Onde vai passar o jogo do Brasil x Gana e horário hoje (23/09)

Antes de estrear no Mundial, a Seleção Brasileira tem uma agenda de amistosos para cumprir. Nesta sexta-feira, 23 de setembro, enfrenta Gana a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre, em confronto preparatório para a Copa do Mundo. Saiba onde vai passar o jogo do Brasil x Gana ao vivo pela televisão e também online.

Onde vai passar o jogo do Brasil x Gana – Amistosos

O jogo do Brasil e Gana em amistoso internacional vai passar na Globo, pela TV aberta, e no canal SporTV, na TV fechada, a partir das 15h30 (Horário de Brasília). O torcedor também pode curtir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Com transmissão para todos os estados do país, a partida entre Brasil e Gana nesta sexta-feira será exibida pela Rede Globo logo após o capítulo da novela ‘O Cravo e a Rosa’, com narração de Galvão Bueno e comentários de Junior, Ana Thaís Matos e Sandro Meira Ricci. Basta sintonizar no canal e curtir as emoções do amistoso.

Outra opção para assistir vai ser o SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura por todo o território nacional. Luiz Carlos Jr. vai narrar a partida ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho.

O torcedor que gosta de acompanhar futebol no celular pode sintonizar-se pelo GloboPlay, plataforma de streaming, disponível também no tablet, computador, smart TV e até mesmo no navegador pelo site www.globoplay.globo.com totalmente de graça.

O torcedor deve cadastrar-se no site do GloboPlay para assistir ao jogo do Brasil nesta sexta-feira, abrir o aplicativo e clicar em “Agora Na TV”.

>> VOTE: Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Bruno, quem fica?

Prováveis escalações de Brasil x Gana

Provável escalação do Brasil

O técnico Tite deve optar por Neymar, Richarlison e Vini Junior no ataque, enquanto Alex Sandro tornou-se baixa de última hora após se lesionar. Renan Lodi, do Nottingham Forest, substituiu o jogador. Alisson; Militão, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Paquetá, Raphinha; Neymar, Richarlison e Vini Jr.

Provável escalação de Gana

Abdul Manaf; Daniel Amartey, Rahman, Edmund Addo, Alidu; André Ayew, Mubarak, Mohammed Kudus, Adul Fatawu; Benjamin Tetteh e Felix Afena-Gyan. Os adversários, entretanto, não possuem novas baixas para o amistoso desta sexta-feira. Por isso, devem manter a escalação principal

+ Próximo jogo do Londrina na Série B é decisivo na briga pelo acesso

Agenda da Seleção Brasileira em setembro

Além do amistoso contra Gana, a Seleção Brasileira também vai jogar contra a Tunísia em agenda de amistosos no mês de setembro. A partida será realizada na próxima terça-feira, dia 27, no Parc des Princes, em Paris, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

O jogo será o último compromisso do técnico Tite antes da Copa do Mundo. A estreia acontecerá no dia 24 de novembro, pela primeira rodada, contra a Sérvia. A escalação oficial deverá ser divulgada pelo comandante brasileiro em outubro.

O jogo atrasado das Eliminatórias contra a Argentina, remarcado para setembro deste ano, não vai mais acontecer após FIFA, CBF e a AFA entrarem em acordo para a não realização do jogo. Em decisão mútua, as seleções concordaram em não entrar em campo já que ambas estão classificadas.

Em 2021, o clássico entre Brasil e Argentina na Neo Química Arena foi suspenso aos cinco minutos por agentes da Anvisa, após atletas argentinos não cumprirem as ordens sanitárias do país.

Confira também: Quem vai subir para Série A 2023 no Brasileirão?