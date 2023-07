Bruninho é titular no elenco do Brasil. Foto: Reprodução Miriam Jeske/COB

Horário do próximo jogo do Brasil vôlei masculino contra a Polônia (20/7)

Valendo as quartas de final da Liga das Nações, o jogo do Brasil vôlei masculino vai ser contra a Polônia na próxima semana. Se perder, estará fora do campeonato e perde a chance de conquistar a segunda medalha de ouro da história. Confira o dia e o horário do próximo jogo do Brasil.

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a Polônia

O jogo do Brasil vôlei masculino contra a Polônia nas quartas de final começa às 15h, horário de Brasília, na quinta-feira, 20 de julho, na cidade polonesa Gdansk.

A equipe brasileira terminou em sexto lugar na classificação geral enquanto a Polônia ocupou a terceira posição com dez vitórias. O grupo polonês, inclusive, venceu o Brasil na última rodada por 3 sets a 1.

Diferente da primeira fase, o jogo da quinta-feira é eliminatório, ou seja, quem perder se despede da competição e não tem chances de nenhuma medalha.

Quem o Brasil vai enfrentar na semifinal?

Se vencer a Polônia nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar o Japão ou a Eslovênia na semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino.

Através do cruzamento olímpico, a FIVB definiu cada um dos confrontos nas quartas de final. De um lado estão Estados Unidos, França, Itália e Argentina enquanto do outro Brasil, Polônia, Japão e Eslováquia brigam pela classificação.

Isso significa que o jogo do Brasil vôlei masculino na final poderá ser contra Estados Unidos, França, Itália ou Argentina já que estão do outro lado da chave. A semifinal será disputada no sábado, 22 de julho, enquanto a disputa pelo bronze e a final vai ser no domingo, 23 de julho.

Quem são os jogadores do Brasil nas quartas de final?

O treinador Renan Dal Zotto vai contar com 14 atletas disponíveis para o jogo do Brasil vôlei masculino nas quartas de final da Liga das Nações.

Bruninho, Cachopa, Lucão, Lucarelli, Vaccari e Alan foram escalados para todas as semanas da competição, ou seja, eles também devem estar presentes na etapa decisiva.

A escalação titular deve ter Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão e Judson. Quanto ao líbero, a dúvida permanece entre Thales ou Maique. Confira a seguir a lista completa dos atletas disponíveis.

Levantadores: Bruninho, Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho

Opostos: Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Oppenkoski

Ponteiros: Adriano, Daniel Muniz, Honorato, João Rafael, Leal, Lucarelli, Rodriguinho, Vaccari e Victor Birigüi

Centrais: Flavio, Judson, Leandro Aracaju, Lucão, Matheus Pinta, Otávio e Thiery

Líberos: Alê Elias, Maique e Thales

