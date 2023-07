Onde vai passar o jogo do Inter Miami hoje com Messi - 25/07/23

Pela segunda rodada da fase de grupos da Leagues Cup, o Inter Miami recebe o Atlanta United nesta terça-feira, 25 de julho, às 20h30, horário de Brasília, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale. Saiba onde assistir o jogo do Inter Miami hoje ao vivo na internet.

Jogo do Inter Miami hoje ao vivo no Brasil

O torcedor poderá assistir ao vivo o jogo do Inter Miami hoje, terça, 25, pela AppleTV, serviço de streaming da Apple para assinantes. Não tem transmissão na TV.

O técnico Tata Martino confirmou que Lionel Messi vai enfrentar o Atlanta United nesta terça-feira. Depois de vestir camisa do Inter Miami na última sexta-feira, marcar um golaço de falta e vencer o Cruz Azul, o argentino irá vestir a braçadeira de capitão.

No confronto contra o Cruz Azul, Messi entrou no segundo tempo e ganhou a braçadeira de DeAndre Yedlin, atual capitão do elenco. Além disso, o treinador confirmo que o jogador entre em campo como titular pela primeira vez desde que chegou à Flórida.

Messi decidiu trocar a Europa, o PSG, pelos Estados Unidos, a MLS. Em dezembro de 2022 ele levantou a sua primeira taça da Copa do Mundo com a Argentina, assumindo o status de ídolo.

O que é a Leagues Cup?

A Leagues Cup é um campeonato que reúne equipes de futebol dos Estados Unidos, Canadá e México. Idealizada pela CONCACAF, o torneio conta com 47 times das três principais ligas dos países e vai de julho até agosto.

A exceção fica com os campeões das três ligas, que se classificam automaticamente para as oitavas de final. Enquanto isso, na primeira fase, os elencos são divididos em grupos de três e jogam duas vezes. Os dois melhores de cada chave vão para as oitavas de final, onde os líderes jogam contra os segundos lugares dos grupos ao lado.

Daí, jogam as quartas de final, semifinal e a final, marcada para 19 de agosto de 2023.

Próximos jogos do Inter Miami

Com a bem sucedida estreia de Messi no Inter Miami contra o Cruz Azul, na primeira rodada do torneio, o elenco da Flórida terá pela frente outros compromissos pela MLS e Copa dos Estados Unidos. O jogo contra o Atlanta United é o último no Leagues Cup.

Na MLS, o time de Messi é o lanterna da classificação com 18 pontos, somados em cinco vitórias, três empates e 14 derrotas na temporada regular pela Conferência Leste. O time pode não se classificar para a próxima fase se não conseguir melhorar o desempenho.

Domingo, 20/08 - Inter Miami x Charlotte FC às 20h30 (MLS)

Quarta-feira, 23/08 - Cincinnati x Inter Miami às 20h (Copa dos Estados Unidos)

Sábado, 26/08 - NY Red Bulls x Inter Miami às 20h30 (MLS)

