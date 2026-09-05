Hoje, Manchester City e Coventry City se enfrentam neste sábado, pela terceira rodada da Premier League

Onde vai passar o jogo do Manchester City x Coventry hoje na Premier League

Onde vai passar o jogo do Manchester City x Coventry hoje na Premier League

Neste sábado, 5, o Manchester City tentará conquistar sua terceira vitória em três jogos na Premier League ao receber o Coventry no Etihad Stadium. O jogo começa às 11h no Etihad Stadium, em Manchester, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir ao Manchester City ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o Manchester City ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. A partida contra o Coventry City está marcada para este sábado (5), às 11h, pelo horário de Brasília, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.

Para assistir pela televisão, é necessário ter acesso ao canal ESPN por meio de uma operadora de TV por assinatura. Já no Disney+, a transmissão esportiva está disponível pelo plano Premium, que inclui os canais da ESPN e eventos esportivos ao vivo.

No aplicativo ou site do Disney+, basta acessar a área da ESPN ou pesquisar pela partida para encontrar a transmissão ao vivo. A disponibilidade pode variar de acordo com a região e o plano contratado.

Desde a vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace na última sexta-feira , Enzo Maresca reforçou o elenco com o ponta brasileiro Allan, Iliman Ndiaye e a contratação mais cara da história do clube, Enzo Fernandez. Isso dá ao City um elenco capaz de competir em todas as frentes em sua primeira temporada na era pós-Pep Guardiola, e espera-se que eles somem mais três pontos neste fim de semana.

O Coventry perdeu seus dois primeiros jogos de volta à Premier League. Os comandados de Frank Lampard foram derrotados por 3 a 0 pelo atual campeão Arsenal na rodada de estreia, antes de sofrerem uma decepcionante derrota por 1 a 0 em casa para o Hull City, também recém-promovido, na última rodada.