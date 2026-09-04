Onde vai passar o jogo do PSG hoje X Mônaco e escalação (4/9)

Onde vai passar o jogo do PSG hoje X Mônaco e escalação (4/9)

A Ligue 1 começou com alguns resultados inesperados. Estamos todos tão acostumados a ver o PSG, campeão da Liga dos Campeões , no topo da tabela, mas agora eles estão em 11º lugar. Esperamos ver os atuais campeões subirem na tabela, mas será que estamos testemunhando o início de uma decadência para o time de Luis Enrique?

Em seguida, enfrentarão o Monaco , provavelmente não o adversário que desejavam, já que buscam sua primeira vitória na temporada. O Monaco lidera a tabela após duas rodadas, sem ter sofrido nenhum gol.

Transmissão do jogo PSG x Monaco

O jogo entre PSG e Monaco, válido pela Ligue 1, começa às 16h05 (horário de Brasília) do dia 4 de setembro. A partida será disputada no Parc des Princes, válido pela Ligue 1, e pode ser assistido ao vivo gratuitamente na CazéTV e Xsports.

Mas o que é preciso fazer para assistir o jogo na CazéTV pelo Youtube? Fique de olho no passo a passo e veja como é fácil.

Acesse o site do Youtube www.youtube.com ou o aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. Digite “cazéTV” e clique no primeiro resultado. Assim que o ícone do influenciador aparecer, será possível ter acesso ao canal. Vá até a aba “ao vivo” e clique na opção do jogo do Brasil feminino. Assista ao vivo como e onde quiser.

Escalação

Luis Enrique não poderá contar com o goleiro Matvey Safonov e o atacante Desire Doue, ambos lesionados, enquanto o lateral-esquerdo Nuno Mendes cumpre suspensão. A provável escalação terá Lucas Chevalier no gol, com Marquinhos e Willian Pacho na zaga, Achraf Hakimi e Lucas Beraldo nas laterais, e um meio-campo formado por Vitinha, Fabian Ruiz e Warren Zaire-Emery. Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia compõem o ataque.

O Monaco viaja a Paris sem Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu e Paul Pogba, todos lesionados. A provável escalação de Filipe Luís conta com Lukas Hradecky no gol, Eric Dier fazendo dupla de zaga com Flavio Nazinho e Sadibou Sané, e Vanderson na lateral direita. Lamine Camara e Denis Zakaria formam o meio-campo ao lado de Aleksandr Golovin, com Stanis Idumbo, Mamadou Coulibaly e Paris Brunner no ataque. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, caso a situação mude.