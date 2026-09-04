Futebol

Onde vai passar o jogo do PSG hoje X Mônaco e escalação (4/9)

Partida tem o brasileiro Luís Felipe como técnico

Escrito por Anny Malagolini
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A Ligue 1 começou com alguns resultados inesperados. Estamos todos tão acostumados a ver o PSG, campeão da Liga dos Campeões , no topo da tabela, mas agora eles estão em 11º lugar. Esperamos ver os atuais campeões subirem na tabela, mas será que estamos testemunhando o início de uma decadência para o time de Luis Enrique?

Em seguida, enfrentarão o Monaco , provavelmente não o adversário que desejavam, já que buscam sua primeira vitória na temporada. O Monaco lidera a tabela após duas rodadas, sem ter sofrido nenhum gol.

Transmissão do jogo PSG x Monaco

O jogo entre PSG e Monaco, válido pela Ligue 1, começa às 16h05 (horário de Brasília) do dia 4 de setembro. A partida será disputada no Parc des Princes, válido pela Ligue 1, e pode ser assistido ao vivo gratuitamente na CazéTV e Xsports.

Mas o que é preciso fazer para assistir o jogo na CazéTV pelo Youtube? Fique de olho no passo a passo e veja como é fácil.

  1. Acesse o site do Youtube www.youtube.com ou o aplicativo em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.
  2. Digite “cazéTV” e clique no primeiro resultado. Assim que o ícone do influenciador aparecer, será possível ter acesso ao canal.
  3. Vá até a aba “ao vivo” e clique na opção do jogo do Brasil feminino. Assista ao vivo como e onde quiser.

Escalação

Luis Enrique não poderá contar com o goleiro Matvey Safonov e o atacante Desire Doue, ambos lesionados, enquanto o lateral-esquerdo Nuno Mendes cumpre suspensão. A provável escalação terá Lucas Chevalier no gol, com Marquinhos e Willian Pacho na zaga, Achraf Hakimi e Lucas Beraldo nas laterais, e um meio-campo formado por Vitinha, Fabian Ruiz e Warren Zaire-Emery. Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia compõem o ataque.

O Monaco viaja a Paris sem Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu e Paul Pogba, todos lesionados. A provável escalação de Filipe Luís conta com Lukas Hradecky no gol, Eric Dier fazendo dupla de zaga com Flavio Nazinho e Sadibou Sané, e Vanderson na lateral direita. Lamine Camara e Denis Zakaria formam o meio-campo ao lado de Aleksandr Golovin, com Stanis Idumbo, Mamadou Coulibaly e Paris Brunner no ataque. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, caso a situação mude.

  • PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Digne; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Técnico: Luis Enrique.
  • Monaco: Hrádecky; Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Zakaria; Coulibaly, Golovin e Idumbo; Paris Brunner. Técnico: Filipe Luís.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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