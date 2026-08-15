Onde vai passar o jogo do Manchester United x Milan de graça neste sábado

Onde vai passar o jogo do Manchester United x Milan de graça neste sábado

O Manchester United encerra sua turnê de pré-temporada com uma viagem a Wroclaw, na Polônia, para enfrentar o gigante italiano Milan em um último teste antes do início da temporada da Premier League. O jogo acontece nesta sábado, 15, a partir das 11h45.

Manchester United x Milan: transmissão ao vivo

Os torcedores podem assistir ao jogo no SportyNet e UOL Play. O Manchester United enfrenta o AC Milan na Tarczynski Arena em Wroclaw, Polônia, no sábado, 15 de agosto, com início às 11h45 (horário de Brasília).

O confronto terá um sabor especial, pois marca o reencontro dos Red Devils com o ex-técnico Ruben Amorim , que deixou o clube em meio a controvérsias, com o United em má fase na Premier League e tendo vencido apenas 24 dos 63 jogos sob seu comando.

Após um tropeço contra o Wrexham na estreia, o United teve uma pré-temporada de sucesso, vencendo o time norueguês Rosenborg, o Atlético de Madrid e empatando com o Paris Saint-Germain. Seu jogo mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Leeds em Dublin.

O Milan, no entanto, ainda não venceu sob o comando de Amorim. Perdeu por 3 a 0 para o Chelsea em seu último amistoso e empatou com o Celtic e com o rival Inter de Milão, com Amorim já sendo alvo de críticas por um início ruim à frente da equipe.

Veja as escalações:

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

AC Milan: Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan, Loftus-Cheek, Ramos, Leao