Onde vai passar o jogo do Manchester United x Newcastle hoje, final do Inglês 2023

Onde vai passar o jogo do Manchester United x Newcastle hoje, final do Inglês 2023

É decisão no futebol inglês! Manchester United ou Newcastle, quem fica com o título da Copa da Liga Inglesa da temporada? Os elencos se enfrentam neste domingo, às 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio Wembley, na cidade de Londres. O jogo do Manchester United hoje tem transmissão ao vivo e exclusiva.

O Manchester busca o sexto título, enquanto o Newcastle busca o primeiro da competição.

Que horas é o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United x Newcastle hoje na final da Copa da Liga Inglesa começa às 13h30, uma e meia da tarde, horário de Brasília, neste domingo em 26 de fevereiro de 2023.

Na Inglaterra, o duelo vai ser 16h30, horário local. A Inglaterra está 3 horas à frente de Brasília.

O pontapé inicial na partida vai ser 12h30 entre os estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde cada estado tem o seu próprio fuso horário.

Onde vai ser jogado Manchester United x Newcastle

O duelo entre Manchester United e Newcastle será disputado no Estádio Wembley, na cidade de Londres, Inglaterra.

O estádio é um dos maiores da Inglaterra, com capacidade para receber 90 mil torcedores. O espaço não é a casa de nenhum time no país e serve apenas para sediar finais ou então decisões de campeonatos entre todas as divisões.

O Wembley é considerado também um dos maiores de toda a Europa.

Onde vai passar jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje às 13h30 tem transmissão na ESPN e Star Plus.

Com transmissão exclusiva, o canal exibe todas as emoções da finalíssima inglesa neste domingo para todos os estados do Brasil ao vivo. A emissora, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem não tem a TV paga pode acompanhar através do Star +, plataforma de streaming por assinatura.

A plataforma está disponível no site (www.starplus.com) pelo computador e também em aplicativos nos dispositivos móveis como celular, tablet e também na smartv e videogames.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Wembley

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações:

Escalação de Manchester United: De Gea; Varane, Dalot, Martínez, Luke Shaw; Fred, Casemiro, Weghorst, Sancho; Bruno Fernandes e Rashford.

Escalação de Newcastle: Karius; Schar, Trippier, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Longstaff, Joelinton; Wilson, Almirón e Saint-Maximin.

Campeões da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool é o maior campeão da Copa da Liga Inglesa. O torneio regional da Inglaterra é disputado desde o início do futebol no país.

O Manchester United tem cinco troféus, sendo o terceiro maior vencedor ao lado do Aston Villa e Chelsea. Já o Newcastle ainda busca o seu primeiro tíulo.

Liverpool - 9 títulos

Manchester city - 8 títulos

Manchester United - 5 títulos

Aston Villa - 5 títulos

Chelsea - 5 títulos

Tottenham - 4 títulos

Nottingham Forest - 4 títulos

Leicester - 3 títulos

Arsenal - 2 títulos

Norwich City - 2 títulos

Birmingham - 2 títulos

Wolves - 2 títulos

West Bromwich - 1 título

Leeds - 1 título

