Onde vai passar Palmeiras x Corinthians: horário e transmissão de graça

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 20h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista em 2022. A seguir, confira onde vai passar Palmeiras x Corinthians hoje ao vivo.

No último domingo, o alviverde bateu o Santos em clássico paulista também jogando em casa. Já o Timão goleou a Ponte Preta jogando em casa.

Onde vai passar Palmeiras x Corinthians

A partida entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão ao vivo no Youtube do Paulistão, pay-per-view Premiere e Paulistão Play, às 20h30 (Horário de Brasília).

Na plataforma do Youtube, Chicungunha realiza a narração enquanto Tiago Leifert e Fred comentam a partida ao vivo. O torcedor também pode assistir pelo canal do Paulistão no Youtube através do celular, tablets, computador ou até mesmo na SmarTV.

Outra maneira é acompanhar pelo Premiere (www.premiere.globo.com), disponível em canais de operadoras por assinatura ou pelo aplicativo, assim como o Paulistão Play, streaming da FPF no site (www.paulistaoplay.com).

Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira apenas para disputar o grande clássico do futebol, chamado de Derby Paulista. Pelo grupo C, o time alviverde garantiu a primeira posição com 26 pontos neste momento, ou seja, oito pontos de vantagem com oito vitórias e dois empates.

Enquanto isso, o Corinthians também já está com a vaga garantida nas quartas do Paulistão. No grupo A da fase de grupos, aparece em primeiro lugar com 20 pontos, ou seja, a diferença é de seis pontos com o segundo colocado na classificação do grupo. Por fim, em toda a temporada, venceu seis partidas, perdeu duas e empatou também outras duas.

+ Qual a maior goleada do Corinthians no Palmeiras?

Escalação do jogo do Palmeiras x Corinthians:

Luan e Mayke são os únicos jogadores que ficarão de fora no clássico desta quinta.

Provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony

Enquanto isso, o Timão não terá Xavier, Jô, Bruno Melo e o goleiro Matheus Donelli. Já Júnior Moraes, que treinou com o grupo, não está inscrito.

Provável Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Roger Guedes.

Quem tem mais vitória Corinthians x Palmeiras?

Em toda a história do futebol, Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram em 371 momentos, de acordo com dados do portal Meu Timão. O alviverde leva vantagem com 130 vitórias contra 129 do Corinthians, e 112 empates entre os dois.

O Palmeiras também sai na frente no quesito gols, colecionando 530 contra 488. A primeira partida do Derby Paulista aconteceu em 6 de maio de 1917, com a vitória do alviverde por 3 a 0, segundo o portal Meu Timão.

A última vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram aconteceu em 25 de setembro de 2021, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O alvinegro saiu na frente venceu por 2 a 1, com gols de Roger Guedes, e Gabriel Menino para o Verdão.

Confira os últimos jogos Palmeiras x Corinthians.

Corinthians 2 x 1 Palmeiras – 25/09/2021 – Brasileirão

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – 12/06/2021 – Brasileirão

Corinthians 0 x 2 Palmeiras – 16/05/2021 – Campeonato Paulista

Corinthians 2 x 2 Palmeiras – 03/03/2021 – Campeonato Paulista

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Quem é o maior artilheiro do Derby Paulista?

O atacante Cláudio, que jogou no Corinthians entre 1945 até 1957, é o maior artilheiro do Derby Paulista com 21 gols marcados. Cláudio Christovam de Pinho também o maior artilheiro do Corinthians com 305 gols pelo alvinegro.

Na lista também aparecem Baltazar, com 20 e Luizinho, com 19, segundo dados do portal Meu Timão. Para o Palmeiras, Heitor é quem mais balançou as redes com 17 gols.

Já Ademir da Guia é o jogador que mais jogou o Derby Paulista em sua carreira, com 59 participações.