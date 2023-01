Dia de Timão! Veja como assistir o jogo do Corinthians online (21/01/23)

Depois de garantir a sua primeira vitória na temporada, o Timão volta a jogar neste sábado, 21 de janeiro, no Campeonato Paulista. Desta vez o embate vai ser contra a Inter de Limeira na terceira rodada a partir das 18h30 (Horário de Brasília). O jogo do Corinthians vai ser no Estádio Major José Levy Sobrinho no interior paulista.

O Timão está na segunda posição do grupo C somando três pontos, enquanto a Inter ocupa a lanterna do grupo A com apenas três pontos somados. Quem leva a melhor no duelo deste sábado? O confronto tem transmissão

Transmissão jogo do Corinthians hoje online

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão terá transmissão no Premiere, Youtube e Paulistão Play às 18h30.

PREMIERE - jogo do Corinthians

A única maneira do torcedor assistir ao duelo entre Inter de Limeira e Corinthians hoje vai ser no pay-per-view disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura.

Mas para quem quer acompanhar no celular ou computador dá para sintonizar o Premiere nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video, mas é preciso ser assinante.

PAULISTÃO PLAY - jogo do Corinthians

Outra opção é o Paulistão Play. O streaming, entretanto, só pode ser adquirido por assinatura em diferentes pacotes para o torcedor.

No ano, o Paulistão está disponível por R$ 75,33 enquanto o plano mensal é de R$ 29,90. Dá para assistir os jogos no aplicativo ou pelo próprio computador através do navegador.

YOUTUBE - jogo do Corinthians

Quer assistir de graça? Então basta sintonizar o canal do Paulistão no Youtube. Primeiro o torcedor deve procurar o canal na plataforma de vídeos.

Ao encontrar o canal, clicar no perfil e encontrar a aba "ao vivo", com o jogo entre Inter de Limeira e Corinthians disponível de graça e ao vivo para todos os usuários do Brasil inteiro. Não é preciso ser inscrito no canal ou pagar nada para assistir.

Escalações do jogo de hoje:

Os anfitriões não tem baixas para o jogo deste sábado. O elenco deve ser o mesmo da rodada passada, quando enfrentou o Mirassol fora de casa e venceu.

Provável escalação da Inter de Limeira: Léo; Zé Mario, Douglas, Leandro Silva, Leonardo da Silva; Uillian Correia, Claudinei; Éverton Sidnei, Matheus Oliveira; Iago Teles e Jonathas.

Paulinho, Gustavo Mosquito e Fausto Vera são os desfalques do técnico Fernando Lázaro.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Balbuena, Fabio Santos, Bruno Méndez, Fagner; Maycon, Du Queiroz, Adson, Renato Augusto; Roger Guedes e Yuri Alberto.

Grupo do Timão no Paulista

São Bento, Ferroviária, Corinthians e Ituano estão no grupo C do Campeonato Paulista de 2023.

Com quatro pontos, o São Bento ocupa a liderança enquanto o alvinegro está na vice-liderança com três, empatado com a Ferroviária logo atrás com o mesmo número de pontos.

O Ituano é quem está na lanterna do grupo, com apenas dois pontos conquistados até aqui.

GRUPO C

1 São Bento - 4 pontos

2 Corinthians - 3 pontos

3 Ferroviária - 3 pontos

4 Ituano - 2 pontos

Jogos da terceira rodada no Campeonato Paulista

Além do jogo do Corinthians, confira outros embates neste sábado na terceira rodada do Campeonato Paulista pela temporada 2023.

SÁBADO, 21/01:

15h - Água Santa x São Bento

15h30 - Portuguesa x RB Bragantino

16h - Guarani x Ituano

18h30 - Inter de Limeira x Corinthians

DOMINGO, 22/01:

16h - Palmeiras x São Paulo

18h30 - São Bernardo x Santos

20h30 - Ferroviária x Santo André

20h30 - BOtafogo SP x Mirassol

