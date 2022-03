Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje e horário (14/03)

Mallorca e Real Madrid jogam nesta segunda-feira, no Iberostar Estádio, pela vigésima oitava rodada do Campeonato Espanhol. O jogo terá início às 17h, horário de Brasília, transmitido pelo Star +. A seguir, todos os detalhes da partida e onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje

Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Mallorca

O jogo do Mallorca x Real Madrid vai passar no serviço de streaming Star +, a partir das 17h, horário de Brasília. A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid e horário

Data: 14/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Iberostar Estádio

TV: Sem transmissão

Stream: Star +

+ História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba

Escalação do Real Madrid para o jogo de hoje

Mallorca

O time do Mallorca aparece em décima sexta posição no Campeonato Espanhol com 26 pontos, ou seja, contabiliza o total de seis triunfos na temporada, oito empates e treze jogos perdidos em campo, tanto fora como dentro de casa. Agora, espera contar com a força da torcida para conseguir tirar os três pontos diante do atual líder.

Escalação: Rico; Jaume Costa, Raillo, Valjent, Pablo Maffeo, González; Dani Rodríguez, Baba, Antonio Sánchez; Kubo e Muriqi.

Real Madrid

Depois de vencer o Paris Saint-Germain e fazer história na Champions League, classificando-se para as quartas de final, o Real Madrid volta a disputar o Campeonato Espanhol nesta segunda-feira. O clube de Madrid aparece em primeiro lugar com 63 pontos contabilizando dezenove vitórias, seis empates e duas derrotas. Neste momento, tem a vantagem de sete pontos. No jogo de hoje, é o grande favorito.

Escalação: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Vinicius Jr e Benzema.

Confira o vídeo de um dos últimos jogos entre os dois times.

Calendário do Campeonato Espanhol

Depois dos jogos desta segunda-feira, Real Madrid e Mallorca tem novos jogos pelo Campeonato Espanhol com transmissão ao vivo tanto na TV como online.

Mallorca no Campeonato Espanhol 2022

Espanyol x Mallorca – Domingo, 20/03 às 10h (Campeonato Espanhol – 29ª rodada)

Getafe x Mallorca – Domingo, 03/04 (Campeonato Espanhol – 30ª rodada)

Mallorca x Atlético de Madrid – Domingo, 10/04 (Campeonato Espanhol – 31ª rodada)

Real Madrid Campeonato Espanhol 2022

Real Madrid x Barcelona – Domingo, 20/03 às 17h (Campeonato Espanhol – 29ª rodada)

Celta de Vigo x Real Madrid – Domingo, 03/04 (Campeonato Espanhol – 30ª rodada)

Real Madrid x Getafe – Domingo, 10/04 (Campeonato Espanhol – 31ª rodada)

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Espanhol.