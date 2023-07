Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Barcelona hoje amistoso - 29/07

Tem amistoso entre Real Madrid x Barcelona neste sábado, 29 de julho. A partida da pré-temporada vai ser em Dallas, no AT&T Stadium, durante a excursão nos Estados Unidos, e terá transmissão a partir das 18h, horário de Brasília, para todo o território brasileiro.

Em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid x Barcelona hoje?

O Real Madrid enfrenta o rival Barcelona hoje, 29, em amistoso da pré-temporada 2023/25, às 18h, com transmissão ao vivo na TNT e HBO Max para o Brasil. Nos Estados Unidos é possível assistir na ESPN+ pela televisão.

O time de Carlo Ancelotti vem para o clássico da pré-temporada invicto, onde venceu os amistoso contra o Milan e o Manchester United. O jovem Arda Güler foi diagnosticado com uma lesão no menisco interno do joelho direito e por isso não pode jogar com o Real Madrid com Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Tchouameni, Valverde, Kroos; Joselu, Bellingham e Vinicius Junior.

O Barcelona chega para o amistoso com uma derrota em goleada do Arsenal na pré-temporada, 5 a 3, mas venceu o Vissel Kobe por 2 a 0. A escalação terá Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric Garcia, Baldé; Kessié, Romeu, De Jong; Dembele, Ansu Fati e Robert Lewandowski

Quando: 29 de julho de 2023, às 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao vivo Real Madrid x Barcelona: TNT e HBO Max

Perguntas frequentes sobre o El Classico no amistoso

O que é "El Clássico"

El Clasico é o termo usado para se referir a partidas de futebol entre os rivais mais famosos e amargos da Espanha: FC Barcelona e Real Madrid CF.

El Clasico ou 'The Classic' foi jogado pela primeira vez em 13 de maio de 1902, na semifinal da Copa de la Coronación (torneio em homenagem à coroação de Alfonso XIII da Espanha). O Barcelona venceu a partida por 3 a 1. Esta competição foi considerada uma precursora da Copa del Rey que começou no ano seguinte.

Quando o Real Madrid e o Barcelona jogarão sua primeira partida oficial na La Liga?

Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no dia 29 de outubro em partida oficial pela La Liga.

Quantas vezes o Real Madrid derrotou o Barcelona?

O Real Madrid goleou o Barcelona 102 vezes em ocasiões anteriores, enquanto o Barcelona o derrotou em 99 jogos. Eles empataram em 52 partidas.

