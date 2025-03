Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Betis hoje (01/03/25)

Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Betis hoje (01/03/25)

Nesta sábado, 1 de março, tem jogo do Real Madrid e Betis na 26ª rodada da La Liga. A partida será disputada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, Espanha, a partir das 14h30, de Brasília. Abaixo, confira as opções para assistir à partida ao vivo pela televisão e pela internet .

Transmissão do jogo do Real Madrid ao vivo

O jogo Betis e Barcelona será transmitido na Disney+, streaming pago, a partir das 14h30 deste domingo. O jogo é pela La Liga que é liderado pelo Barcelona, seguido do Real. O Betis está em sétimo lugar na tabela.

Na sua partida mais recente, o Real Betis venceu o Getafe por 2 a 1 fora de casa e se aproximou das vagas europeias na LaLiga. Por sua vez, o Real Madrid venceu a Real Sociedad (1-0) na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei. Na Liga, eles estão empatados na primeira posição com o Barcelona.

Escalação

Isco, o meia-atacante do Betis que está de volta à sua melhor forma, enfrentará seu antigo time em uma partida na qual o brasileiro Antony poderá jogar após ter tido o cartão vermelho revogado na rodada anterior da LaLiga.

O meio-campista do Betis conquistou cinco Ligas dos Campeões e três títulos da liga com os Los Blancos, entre outros títulos, antes de se transferir para o Sevilla em 2022 e, um ano depois, para o Betis.

Enquanto isso, o Real Madrid tem Kylian Mbappé de volta às quadras após perder a primeira partida da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad devido a um problema no dente do siso. Jude Bellingham não estará lá, pois foi suspenso por desrespeitar o árbitro contra o Osasuna em 15 de fevereiro.

A escalação para hoje é a seguinte:

Real Betis: San Miguel; Sabaly, Llorente, Bartra, Ricardo Rodríguez; Altimira, Cardoso, Isco; Antony, Cucho Hernandez e Jesus Rodríguez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Alaba, Mendy; Luka Modric, Tchouaméni, Brahim; Rodrygo, Kylian Mbappé e Vinicius Jr.

>> Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões