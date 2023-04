Onde vai passar o jogo do Remo x Paysandu hoje no Paraense - 09/04

Onde vai passar o jogo do Remo x Paysandu hoje no Paraense – 09/04

Pela última rodada do Campeonato Paraense, o clássico Remo x Paysandu, chamado de 'Re-Pa', será disputado neste domingo, 9 de abril, no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto terá início às 17h (Horário de Brasília) e vai contar com transmissão na TV aberta ao vivo.

Tanto Remo como Paysandu já estão classificados para as quartas de final. O primeiro enfrentará o Caeté enquanto o Papão disputa contra o Tuna Luso.

Qual canal vai passar Remo x Paysandu hoje ao vivo

A TV Cultura do Pará e o Youtube vão transmitir o jogo do Remo x Paysandu hoje ao vivo. O torcedor tem duas opções para acompanhar o clássico Re-Pa neste domingo.

Para todo o estado do Pará, o canal Cultura, que opera no número 2, vai transmitir o clássico do Campeonato Paraense de graça e ao vivo. É só sintonizar do conforto do seu sofá e assistir.

Quem mora em outros estados ou simplesmente prefere acompanhar pela internet pode ligar no canal da TV Cultura no Youtube. A plataforma disponibiliza o jogo com imagens, sem precisar se inscrever ou pagar por isso.

Escalações de Remo e Paysandu

Para o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, a escalação deverá ser a mesma dos últimos jogos.

Já Marcelo Cabo, comandante do Remo, não tem novas baixas, o que significa que poderá escalar os titulares.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, Leonan; Anderson Uchoa, Paulinho Curuá, Paulo Roberto; Jean Silva, Muriqui e Pedro Vitor.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Oswaldo Henríquez, Eltinho; Jimenez, Ricardinho, Juan Pitbull; Bruno Alves, Mário Sergio e Robert Hernández.

Último jogo

Esta é a terceira vez que Remo e Paysandu se enfrentam na temporada. Os dois se enfrentaram na semifinal da Copa Verde em dois jogos e agora disputarão a última rodada do Campeonato Paraense.

O último clássico aconteceu em 29 de março, quarta-feira, pelo jogo de volta. O Papão venceu no tempo normal, mas a partida seguiu para as penalidades onde o Paysandu avançou até a final da Copa Verde.

O encontro Re-Pa é um dos mais esperados por torcedores paraenses.

Quem tem mais vitórias entre Remo e Paysandu?

Em toda a história, Remo e Paysandu protagonizaram o clássico Re-Pa em 407 oportunidades, de acordo com dados do portal Goal.

É o Remo quem leva a vantagem com 142 vitórias, além de 143 empates e apenas 122 triunfos para o Paysandu. Os dois se enfrentaram pelo Campeonato Paraense, Copa Verde e no Campeonato Brasileiro entre as quatro divisões.

O Re-Pa está ao lado de clássicos como Fla-Flu ou Clássico dos Milhões e Clássico Rei, aparecendo como uma das maiores rivalidaes.

