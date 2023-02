Onde vai passar o jogo do Santa Cruz x Retrô hoje: horário e transmissão - 25/02

Pela primeira rodada em partida do Campeonato Pernambucano, as equipes de Retrô e Santa Cruz disputam os três pontos neste sábado

O Retrô recebe o Santa Cruz neste sábado, 25 de fevereiro, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), em partida atrasada pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O jogo do Santa Cruz vai ser na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Confira todas as informações para assistir ao embate.

Os anfitriões podem tomar a liderança do Sport se vencerem neste sábado. Já o Santa vem na sexta posição com 11 pontos, somados em duas vitórias e cinco empates.

Onde assistir o jogo do Santa Cruz hoje ao vivo

O jogo do Santa Cruz e Retrô terá transmissão ao vivo na Globo (PE), pay-per-view Nosso Futebol e a plataforma DAZN.

Para todo o estado de Pernambuco, a Globo transmite a partida neste sábado na TV aberta. O torcedor só precisa sintonizar e curtir ao vivo e de graça.

Tem também a opção do pay-per-view, disponível somente nas operadoras Claro, Sky e o DirecTV GO em diferentes valores. Só assinantes tem acesso ao conteúdo de futebol.

Já no DAZN, serviço de streaming de futebol, por R$ 34,90 por mês dá para assistir ao vivo o jogo do Santa Cruz no navegador pelo site (www.dazn.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Data: 25 de fevereiro de 2023

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco

TV: Globo (PE) e Nosso Futebol

LiveStream: DAZN

Prováveis escalações de Retrô x Santa Cruz

As equipes não tem desfalques para o jogo deste sábado.

Como o jogo é atrasado da primeira rodada, os times devem escalar os melhores jogadores para entrar em campo visto que os três pontos são importantes para ambos.

Jogo do Retrô : Railson; Aldonys, Danilo Santos, Rafael Oliza, Daniel Nazaré; Caetano, Levi, Roberto; Hebert, Tallyson, e Venícius.

: Railson; Aldonys, Danilo Santos, Rafael Oliza, Daniel Nazaré; Caetano, Levi, Roberto; Hebert, Tallyson, e Venícius. Jogo do Santa Cruz: Geaze; Jefferson Feijão, Italo Melo, Alemão; Marcus Vinicius, Baraka, Arthur, Felipe Gedoz; Lucas Silva, Pipico e Maranhão.

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Retrô é a grande surpresa do futebol pernambucano. Vice-líder com 16 pontos, conseguiu manter baixa a diferença em pontos com o Sport, atual líder do estadual em Pernambuco. Se vencer neste sábado, assume a liderança provisoriamente, desbancando o Leão da Ilha e garantindo um ponto de vantagem.

Já o Santa Cruz faz uma boa temporada no Pernambucano dentro de campo, mas os resultados não lhe garantiram uma boa colocação na classificação da primeira fase. Em sexto lugar com 11 pontos, conquistou até aqui duas vitórias e cinco empates. O desafio do Santa neste fim de semana será o de segurar o ataque potente do Retrô.

Outra dificuldade do time pernambucano é o ataque. Com apenas sete gols no campeonato, o elenco terá que se desdobrar se quiser alcançar a parte de cima da tabela.

