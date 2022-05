Onde vai passar o jogo do Santos hoje na Sul-Americana e horário (24/5)

Com apenas uma vaga disponível na Sul-Americana, o Santos enfrenta o Banfield nesta terça-feira, 24 de maio, com o objetivo único de garantir os três pontos para se classificar no grupo C. A bola vai rolar às 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, pela última rodada da temporada. Descubra a seguir onde vai passar o jogo do Santos hoje.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje ao vivo?

Quer saber onde vai passar o jogo do Santos hoje ao vivo? O torcedor pode acompanhar a decisão da última rodada da Sul-Americana através do canal Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Disponível somente nas operadoras de TV da Claro/NET, Sky e a DirecTV GO, o torcedor pode sintonizar qualquer programação através do seu televisor e curtir os melhores lances ao vivo.

Se preferir, também pode acompanhar de maneira online através dos serviços de streaming Now, Sky Play e também na DirecTV GO.

Informações do jogo do Santos hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Arbitragem: Augusto Menendez (Peru)

Onde assistir: Conmebol TV

+Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

Santos e Banfield na Copa Sul-Americana

Líder do grupo C com 10 pontos, o time do Santos só precisa de um empate para se classificar até a próxima fase da Copa Sul-Americana, já que possui vantagem de dois pontos ao Union La Calera. Diferente da Libertadores, a competição secundária só oferece uma vaga para as oitavas de final da temporada.

Do outro lado, o Banfield não tem mais chances de se classificar até a próxima fase da competição sul-americana porque segue na lanterna com apenas 4 pontos, ou seja, possui seis pontos a menos que o seu rival no jogo de hoje, contabilizando uma vitória, um empate e três derrotas.

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo, Lucas Pires; Fernández, Vinicius, Julio, Angulo; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

Escalação do Banfield: Bologna; Coronel, Maciel, Lollo, Quinteros; Cuadra, Galoppo, Domingo, Urzi; Cruz e Cvitanich. Técnico: Claudio Vivas

Último jogo de Santos x Banfield

No dia 5 de abril de 2022, pela temporada atual, as equipes de Santos e Banfield se enfrentaram pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, no grupo C.

Por 1 x 0, a equipe do Banfield levou a melhor com gol de Urzi.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.