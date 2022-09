Onde vai passar Sevilla x Barcelona hoje ao vivo (03/09)

Partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol ao vivo, com transmissão

Brigando para alcançar a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta o Sevilla, que busca a primeira vitória na temporada, pela quarta rodada da competição neste sábado, 03 de setembro, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Descubra onde vai passar Sevilla x Barcelona hoje ao vivo.

O time do Sevilla ainda não venceu na competição, ocupando a 15ª posição com 1 ponto. Já o Barcelona aparece na 3ª posição com 7 pontos, atrás do líder Real Madrid e o vice Betis.

Onde vai passar Sevilla x Barcelona hoje ao vivo

Onde vai passar Sevilla x Barcelona hoje vai ser a ESPN e Star+, a partir das 16h (Horário de Brasília). Todos os canais da ESPN exibem com exclusividade os jogos da temporada no futebol espanhol. Por isso, se quiser assistir de perto todas as emoções do clássico entre Sevilla e Barcelona, o torcedor deve sintonizar a partida ao vivo entre o canal, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o território.

Não é assinante da TV paga? Fique tranquilo porque você pode acompanhar de outra maneira. O serviço de streaming Star + retransmite as imagens dos canais de esporte da ESPN, o que dá o direito do assinante da plataforma acompanhar ao vivo o jogo do Barcelona hoje.

Para quem ainda não é assinante, pode escolher o pacote, variando entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês pelo site www.starplus.com e, aí, preencher com os seus dados e pronto, estará conectado. As opções para assistir são aplicativos para celular, tablet, computador e a smart TV.

Últimos jogos de Sevilla x Barcelona

A última vez que as equipes de Barcelona e Sevilla se enfrentaram aconteceu no dia 03 de abril de 2022, pela temporada passada do Campeonato Espanhol.

Válido pela 30ª rodada da competição, o Barcelona levou a melhor e venceu o rival por 1 x 0, com gol de Pedri, jovem do clube.

Em toda a história do confronto, Sevilla e Barcelona se enfrentaram em 195 oportunidades, com vantagem para o Barcelona em 111, empates em 39 e para o time do Sevilla 45 triunfos, segundo dados do portal Tranfermarkt.

No quesito gols, são 405 para o Barcelona, e apenas 241 para o Sevilla.

Confira como foi a última partida entre os times.

Prováveis escalações de Sevilla x Barcelona

Provável escalação do Sevilla: Bono; Nianzou, Rekik, Navas, Alex Telles; Delaney, Fernando, Torres; Rafa Mir, Gómez e Erik Lamela. Acuña cumpre suspensão, enquanto Corona segue fora.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Lewandoski, Raphinha e Dembele. O técnico Xavi não tem novos desfalques em seu plantel de jogadores.

Próximos jogos

SEVILLA:

Sevilla x Manchester City – Terça-feira, 06/09 às 16h – Champions League

Espanyol x Sevilla – Sábado, 10/09 às 11h15 – Campeonato Espanhol

BARCELONA:

Barcelona x Viktoria Plzen – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

Cádiz x Barcelona – Sábado, 10/09 às 13h30 – Campeonato Espanhol

