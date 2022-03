Oriente Petrolero x Royal Pari: onde assistir e horário hoje (15/03)

Oriente Petrolero x Royal Pari se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h15, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia. O primeiro jogo terminou 3 a 2 aos anfitriões. A seguir, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Oriente Petrolero x Royal Pari

A partida entre Oriente Petrolero e Royal Pari tem transmissão ao vivo do canal Conmebol TV, às 19h15 (Horário de Brasília).

O canal pode ser assistido em operadoras por assinatura pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Data: 15/03/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera

TV: Conmebol TV

Streaming: Sky Play, NOW e DIRECTGO

Escalação – Oriente Petrolero x Royal Pari

O elenco do Oriente Petrolero saiu na frente pelo jogo de ida na primeira fase da Sul-Americana. Agora, jogando em sua casa com a força da torcida ao seu lado, precisa somente de um simples empate ou até mesmo uma vitória em seu favor, ou seja, deve entrar em campo com força total nesta terça-feira para ter a classificação.

Provável Oriente Petrolero: Quiñonez; Terán, Caire, Alvarez Vargas, Zazpe; Dorrego, Rojas, Sánchez, Guaycochea, Ribera; Suárez

Enquanto isso, o grupo do Royal Pari disputa fora de casa desta vez logo depois de perder por apenas um gol de diferença com o rival. Agora, o elenco precisa reverter para ter a classificação em seu favor no torneio se quiser lutar por uma vaga na segunda fase. Por fim, deve manter a mesma escalação do primeiro jogo.

Provável Royal Pari: Vaca; Orfano, Justiniano, Luzarraga, Bejarano; Rodríguez, Chávez, Ribera; García e Blackburn

Confira no vídeo como foi a primeira partida.

