País de Gales x Áustria: onde assistir e horário das Eliminatórias – 24/03

Nesta quinta-feira, País de Gales x Áustria entram em campo a partir das 16h45, pela semifinal da Repescagem jogando no Cardiff City, em Leckwith. Quem vencer segue para a final da competição por uma vaga no Mundial da FIFA. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir País de Gales x Áustria ao vivo

O jogo do País de Gales e Áustria hoje terá transmissão do Estádio TNT, a partir das 16h45, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma da Turner é a grande responsável por passar todos os jogos das Eliminatórias da Europa no Brasil, ou seja, apenas assinantes podem ter acesso ao confronto desta quinta-feira.

O serviço de streaming está disponível no site (www.estadio.com) ou aplicativo por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria do produto com operadoras de TV paga possibilita aos assinantes acesso gratuito.

Escalações do jogo do País de Gales e Áustria

Na fase de grupos das Eliminatórias da Europa, a seleção do País de Gales fez bonito, mas não o suficiente para garantir-se de maneira direta no Mundial da FIFA. Pelo grupo E, finalizou a sua participação em segundo lugar com 15 pontos, ou seja, cinco a menos do que a Bélgica. Ao todo, entretanto, venceu quatro partidas, empatou três e perdeu só uma.

Provável País de Gales: Ward (Hennessey), Williams, Roberts, Mepham, Davies, Wilson, Allen, Ramsey, Johnson, James e Gareth Bale

Do outro lado, a Áustria garantiu-se em terceiro lugar com 16 pontos no grupo F, ou seja, marcou cinco vitórias, um empate e quatro derrotas na primeira fase das Eliminatórias. Entretanto, o elenco conseguiu a vaga na semifinal da Repescagem por conta dos playoffs da Liga das Nações. Agora, promete dar o seu melhor na busca pela classificação até a final.

Provável Áustria: Bachamnn, Lainer, Dragovic, Alaba, Hinteregger, Laimer, Ilsanker, Sabitzer, Schaub, Baumgartner e Arnautovic

Jogos da Repescagem da Copa do Mundo hoje

Quatro jogos acontecem pela semifinal nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nesta quinta.

A Polônia já está classificada após a exclusão da Rússia, enquanto o duelo entre Escócia e Ucrânia foi remarcado.

País de Gales x Áustria – 16h45

Suécia x República Tcheca – 16h45

Itália x Macedônia do Norte – 16h45

Portugal x Turquia – 16h45

