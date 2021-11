País de Gales x Bélgica: em qual canal vai passar o jogo de hoje? (16/11)

Buscando a classificação na repescagem, a seleção de País de Gales recebe a Bélgica nesta terça-feira, 16/11, às 16h45 (horário de Brasília) no Cardiff City pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo no grupo E. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir País de Gales x Bélgica: O jogo entre País de Gales e Bélgica hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto no site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 16 de novembro de 2021

16 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Cardiff City, cidade de Cardiff, em País de Gales

Cardiff City, cidade de Cardiff, em País de Gales TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

País de Gales busca a vaga na repescagem

A seleção de País de Gales golelou a Bielorrússia na rodada passada e, por isso, entra em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário para buscar a classificação na repescagem em seu favor. Em segundo lugar com 14 pontos, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu somente um.

Para avançar, precisa da vitória em casa e também de uma derrota ou até mesmo empate da República Tcheca. Porém, se os galeses perderem, aí precisam que os tchecos também não ganhem.

Bélgica está classificada para o Mundial de 2022

Do outro lado, a Bélgica já está 100% classificada em primeiro lugar no grupo E. Na rodada passada, a seleção venceu a Estônia por 3 a 1 e carimbou de maneira histórica a sua vaga direta.

Porém, mesmo com o seu bilhete carimbado, ainda quer fechar a campanha nas Eliminatórias com chave de ouro, ou seja, buscar a sétima vitória com 19 pontos na liderança.

Escalações de País de Gales x Bélgica:

Os galeses não poderão contar com Ampadu, suspenso por seu acúmulo de cartões amarelos, além de Gareth Bale, principal peça do elenco.

Os belgas, no entanto, não tem novas baixas para hoje, enquanto Lukaku não está disponível por lesão.

Provável escalação de País de Gales:

Ward; Davies, Williams, Rodon, Mepham; Allen, Wilson, Ramsey, Roberts; Moore, James

Provável escalação da Bélgica:

Courtois; Castagne, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard; Benteke, Mertens, Carrasco

