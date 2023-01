Palmeiras x América MG: horário da final da Copinha 2023, data e onde vai ser

Palmeiras e América Mineiro disputarão a final da Copinha 2023 em 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. As duas equipes vão brigar pelo título da competição de base mais importante no cenário brasileiro do futebol. Saiba todos os detalhes como onde vai ser, horário e como assistir no texto abaixo.

O Verdão é o atual campeão do torneio. Além disso, durante toda a competição, só tomou três gols. É o dono da melhor campanha da Copinha e por isso apresenta uma leve pontinha de favoritismo.

O América, por outro lado, surpreende desde a fase de grupos. Passou por grandes adversários para chegar até aqui e, em busca do seu segundo título, vai brigar até o último minuto.

Que horas vai ser a final da Copinha 2023?

A bola vai rolar na final da Copinha às 15h30 (Horário de Brasília), na quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, entre Palmeiras e América MG no Estádio Canindé, na cidade de São Paulo.

Assim como a data, o horário e o local também foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O horário, no entanto, só foi confirmado dias após os finalistas se tornaram conhecidos.

No ano passado, a final da Copinha foi disputada na parte da manhã, às 10h, horário de Brasília. Como é feriado na cidade, a entidade paulista quer trazer mais visibilidade e oportunidade aos torcedores de visitarem o estádio e assistirem de perto a decisão.

Lembrando que não tem disputa pelo terceiro lugar.

Onde vai ser a final da Copinha?

O Estádio do Canindé vai receber a final da Copinha 2023 entre Palmeiras e América Mineiro nesta quarta. Na cidade de São Paulo, o Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte está localizado na Marginal Tietê, no limite norte do bairro do Canindé.

É bastante conhecido por ser a casa da Portuguesa. A capacidade do local é de 22 mil torcedores.

Inicialmente, a final seria realizada no Allianz Parque, assim como na temporada passada. No entanto, por questões operacionais, a FPF transferiu a decisão para o Canindé, segundo informou o portal UOL, já que o grupo Backstreet Boys fará shows no estádio nos dias 27 e 28.

Tem prorrogação na final?

Não tem prorrogação na final da Copinha 2023. Em caso de empate, a disputa nos pênaltis é que vai definir quem será o campeão da temporada.

Na primeira fase, disputada em pontos corridos, são diferentes critérios de desempate que determinam quem avança para a próxima etapa da competição. Já no mata-mata, em caso de empate na partida, os pênaltis são iniciados entre as duas equipes.

Na final é a mesma coisa. Confira o trecho indicado no regulamento da FPF para a Copinha.

"Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB"

Premiação da Copinha

O campeão da Copinha em 2023 vai levar o troféu dourado e a medalha de ouro, distribuídas para jogadores, comissão técnica e o treinador durante a premiação ao fim da partida.

Não tem premiação em dinheiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo a FPF, Federação Paulista de Futebol, os investimentos em arbitragem, estádios e organização são altos e por isso a entidade opta por não entregar valores em dinheiro.

Além disso, o intuito da competição é de revelar novos jogadores para o cenário do futebol brasileiro, o que tem feito muito bem. Em 2022, Endrick levou o Palmeiras até a final da Copinha e tornou-se fundamental ao elenco. Hoje, o jovem foi vendido para o Real Madrid, além de ser titular no alviverde.

Onde assistir Palmeiras x América MG?

A final da Copinha 2023 será transmitida nos canais Globo, Rede Vida e SporTV, além do Paulistão Play ao vivo nesta quarta-feira para todo o Brasil.

Valendo o título da edição, a Globo vai transmitir o duelo entre Palmeiras e América Mineiro ao vivo para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com exceção das cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Araxá e Uberaba. A narração vai ser de Cléber Machado e os comentários de Richarlyson e Ana Thaís Matos.

Outra opção na TV aberta é a Rede Vida, disponível com transmissão para todo o Brasil e de graça. O torcedor só precisa sintonizar e assistir.

Também dá para acompanhar a final no SporTV, canal pago entre operadoras de TV por assinatura em qualquer lugar do país. Aqui, é Everaldo Marques quem narra a final ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti e Alline Calandrini.

Online, a plataforma GloboPlay retransmite os sinais das emissoras, assim como o site da Rede Vida e o Paulistão Play, disponível de graça no site da FPF.

LEIA TAMBÉM

Copinha 2023: quais são os critérios de desempate e como funciona

Corrida de rua Troféu Cidade de São Paulo 2023: horário, percurso e como funciona