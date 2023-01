Palmeiras x América MG: onde vai passar a final da Copinha 2023

Com 100% de aproveitamento, Palmeiras e América Mineiro vão disputar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Em partida única, a final da Copinha 2023 está programada para às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé.

Quem vai levar a melhor? O Palmeiras é o atual campeão da Copinha e só tomou três gols desde a fase de grupos até a semifinal da competição.

O América, por outro lado, busca também o bicampeonato depois de surpreender e deixar o Santos, atual vice, para trás na semifinal. O time levantou a sua primeira taça em 1996.

Qual canal vai passar a final da Copinha 2023

A final da Copinha terá transmissão da Globo, Rede Vida e SporTV, além das plataformas Paulistão Play e GloboPlay às 15h30, horário de Brasília.

Na TV aberta, o canal da Globo vai exibir a partida entre Palmeiras e América Mineiro nesta quarta para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com exceção das cidades Uberlândia, Ituiutaba, Araxá e Uberaba. Cléber Machado vai narrar o duelo ao lado de Richarlyson e Ana Thaís Matos.

Outra opção é acompanhar na Rede Vida, mas com transmissão gratuita na TV aberta para todos os estados do Brasil ao vivo. Também dá para assistir a retransmissão no site (www.redevida.com.br) de graça.

O SporTV também vai transmitir a final da Copinha 2023 nesta quarta. Disponível na TV paga, Everaldo Marques vai narrar ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti e Alline Calandrini.

Online, o torcedor também pode assistir através do GloboPlay, somente se for assinante.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo

TV: Globo, Rede Vida e SporTV

Online: Paulistão Play, GloboPlay e site da Rede Vida

+ Quem são os maiores campeões da Copinha?

Palmeiras x América MG

Atual campeão da Copinha, o Palmeiras tem uma pontinha de favoritismo na partida desta quarta-feira. O alviverde passou a primeira fase em primeiro lugar com 9 pontos, sendo três vitórias. Depois, passou por Sampaio Corrêa e Juazeirense na segunda e terceira fase.

Nas oitavas de final, o desafio começou a ficar mais difícil ao Verdão. Derrotou o Mirassol e depois bateu o Floresta nas quartas de final, sem tomar gols em todas as fases até o mata-mata. Na semifinal venceu o Goiás em 2 a 1, carimbando o passaporte até a decisão da temporada.

Provável escalação do Palmeiras: Aranha; Henri, Talisca, Léo, Pedro Lima; Ruan Ribeiro, Kevin, Gustavo Mancha; Edney, David Kauã e Vitinho.

O América também fez boa campanha, com 100% de aproveitamento. Em primeiro lugar na fase de grupos, somou três vitórias e 9 pontos. Depois, deixou para trás as equipes de CSP e São Paulo na segunda e terceira fase. Nas oitavas de final, venceu o RB Bragantino e nas quartas o Ituano.

Foi na semifinal que o América venceu o Santos, atual vice-campeão, para se tornar finalista, apenas a segunda decisão em toda a história do torneio. Em 1996, o time levantou o troféu pela primeira e única vez.

Provável escalação do América MG: Cássio; Samuel, Jonathan, Júlio, Breno; Paulinho, Lucas Campos, Mateus Henrique; Renato Marques, Adyson e Theo.

Onde vai ser a final da Copinha?

O Estádio do Canindé vai receber a final da Copinha 2023 entre Palmeiras e América Mineiro nesta quarta-feira, na cidade de São Paulo.

Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte é a casa da Portuguesa. Ele está localizado na Marginal Tietê, no limite norte do bairro do Canindé. Daí é que vem o nome do espaço.

A capacidade é de 22 mil torcedores, com promessa de estádio cheio nesta quarta-feira com ambas as torcidas dos clubes, além de visitantes e turistas que vão acompanhar o futebol no feriado de aniversário da cidade de São Paulo.

De acordo com o portal UOL, o Allianz Parque é quem receberia a final da Copinha, assim como foi na edição passada. No entanto, por questões operacionais, o local precisou ser trocado. Nos dias 27 e 28, o grupo Backstreet Boys se apresenta no espaço.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro da final da Copinha entre Palmeiras e América Mineiro vai ser Fabiano Monteiro dos Santos.

Os assistentes nesta quarta-feira vão ser Raphael de Albuquerque e Henrique Perinelli, enquanto o quarto árbitro vai ser Gabriel Henrique Meira e o quinto Juliana Vicentin.

Com a presença do VAR, Marcio Henrique foi designado pela FPF para ser responsável pelo árbitro de vídeo, com assistentes sendo Herman Brumel, Gilberto Corrale e Celso Barbosa de Oliveira.

Na parte de quality manager, Debora Raiane será responsável.

