Saiba como assistir o jogo do Palmeiras sub 20 hoje. Foto: Reprodução Fabio Menotti / Palmeiras

Partida nesta segunda-feira é válida pela segunda fase do Paulistão no futebol, na Arena Barueri

Palmeiras x Novorizontino: onde assistir jogo do Palmeiras sub 20 ao vivo - 26/06

Na abertura da segunda fase pela segunda rodada, o Palmeiras enfrenta o Novorizontino no Campeonato Paulista sub 20 nesta segunda-feira, 26 de junho, na Arena Barueri. Com início às 15h, horário de Brasília, o jogo do Palmeiras sub 20 tem transmissão ao vivo na internet.

Onde vai passar jogo do Palmeiras sub 20 ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Palmeiras sub 20 no Youtube do Futebol Paulista de graça. É só sintonizar a plataforma e acompanhar em qualquer lugar do país. Nenhum canal de televisão vai transmitir a partida nesta segunda-feira.

Horário: três horas da tarde

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Onde assistir jogo do Palmeiras sub 20 hoje: Youtube

Qual é o grupo do Palmeiras no sub 20?

O Palmeiras está no grupo G na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria de base. Com uma rodada, o Verdão tem três pontos na liderança contra Guarani, Ituano e Novorizontino. Cada elenco joga em sua casa.

Na primeira rodada, o alviverde superou o Ituano por 3 a 2, enquanto o Guarani ganhou do Novorizontino fora de casa por 2 a 1.

GRUPO G

1 Palmeiras - 3 pontos

2 Guarani - 3 pontos

3 Ituano - 0 pontos

4 Novorizontino - 0 pontos

Como funciona o Paulistão sub 20?

Setenta e oito equipes disputam o Campeonato Paulista da categoria sub 20 na primeira fase. O torneio reúne elencos de todo o estado, desde cidades do interior até a capital. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase, onde são separados em oito grupos de quatro, restando 32 times.

Em cada grupo, os elencos se enfrentam por seis rodadas, dois turnos, onde os dois melhores avançam para a terceira fase, seguindo para as quartas de final, semifinal e a final.

Nas quartas de final, oito times jogam. O chaveamento define que a melhor campanha joga contra a pior, o segundo enfrenta o sétimo, o sexto joga contra o terceiro e assim sucessivamente.

