Palmeiras x Presidente Médici: onde assistir Copa do Brasil Sub-20 – 12/3

Pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras recebe o Liga Presidente Médici, do Maranhão, nesta sexta-feira (12), às 18h45, no Allianz Parque. Campeão do torneio nacional na categoria sub-20, em 2019, o Verdão vai em busca de seu segundo caneco na competição.

Palmeiras x Presidente Médici: onde assistir Copa do Brasil Sub-20?

Onde assistir partida entre Palmeiras e Preside Médice: SporTV

A partida entre os clubes na Copa do Brasil Sub-20 não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV exibe o confronto ao vivo, mas na tv fechada.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Campanhas do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20

Inaugurada em 2012, o Verdão esteve presente em todas edições do torneio até então. Atual semifinalista e tetracampeão paulista, a base palestrina é uma das maiores campeãs do futebol nacional. Os meninos do Palmeiras já conquistaram então: Copa do Brasil Sub-17 (2017 e 2019), Supercopa Sub-17 (2019), Copa do Brasil Sub-20 (2019) e Brasileiro Sub-20 (2018).

Como acontece a Copa do Brasil Sub-20?

Assim como na edição de 2020, a Copa do Brasil Sub-20 reúne 32 times na primeira etapa, sendo 27 campeões estaduais Sub-20 em 2019 e 2020. A CBF adotou este critério de escola, isso porque por conta da pandemia, diversos torneios não foram realizados.

O torneio nacional ocorre no formato mata-mata até a final. Com exceção da primeira fase, todo o resto da competição acontece com jogos de ida e volta. No entanto, não há critério do gol qualificado, mas em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

Onde e quando será o Palmeiras x Presidente Médici ?

O confronto entre os clubes pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será realizado então no Allianz Parque, em São Paulo. As equipes entram em campo às 18h45, desta sexta-feira, 12 de março.

+ Conheça a história do Maracanã, maior estádio do Brasil

+ Paralisação do Paulistão 2021: campeonato vai parar por 15 dias