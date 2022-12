Conheça o juiz do jogo do Brasil na Copa do Mundo - Foto: Pixabay

Conheça o juiz que apita o jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo

Parece o Bolsonaro? Quem é o árbitro do jogo do Brasil contra a Croácia

A Croácia, vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, enfrenta o pentacampeão mundial Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2022 na sexta-feira, no Education City Stadium. O árbitro do jogo do Brasil é Michael Oliver, será o responsável pelos procedimentos esta noite.

Mas nas redes sociais, não foi só a falta de gols no primeiro tempo que chamou a atenção dos torcedores. A semelhança do juiz do jogo com o presidente Jair Bolsonaro gerou uma onda de comentários.

Michael Oliver é o árbitro do jogo do Brasil contra a Croácia

O inglês Michael Oliver é um árbitro de 37 anos e tem experiência em arbitrar partidas da Premier League, Copa do Mundo da FIFA e UEFA Champions League.

Ele começou a arbitrar ainda adolescente em 2006, incentivado por seu pai Clive, também árbitro. Em 2010, ele se tornou o árbitro mais jovem da Premier League aos 25 anos, quando apitou o jogo do Birmingham City com o Blackburn Rovers. Em 2016, ele foi alistado no painel de árbitros da UEFA.

Em 2018, ele se envolveu em polêmica quando apitou a segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus. Nos acréscimos, quando o placar agregado estava empatado em 3 a 3, Oliver marcou um pênalti para o Real Madrid e expulsou o goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon.

No Mundial do Catar, Oliver apitou duas partidas. Ele supervisionou a derrota do Japão por 0-1 para a Costa Rica e emitiu seis cartões amarelos. Em sua segunda partida, envolvendo México e Arábia Saudita, Oliver marcou sete jogadores.

Nas quartas de final Croácia x Brasil hoje à noite, Oliver será assistido por Stuart Burt e Gary Beswick como árbitros assistentes depois que Simon Bennett foi descartado devido a uma lesão. O quarto árbitro será o argelino Mustapha Ghorbal.

Oficiais da partida Croácia x Brasil Copa do Mundo da FIFA 2022 confronto das quartas de final

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Árbitros assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e Gary Beswick (Inglaterra)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Web vê semelhança no juiz do jogo do Brasil com Bolsonaro

Os brasileiros observaram uma possível semelhança física entre Bolsonaro o árbitro do jogo do Brasil. Veja os principais comentários na web:

Brasil tá lascado o juiz é o Bolsonaro pic.twitter.com/OBxlwivDuZ — Leonardo Correia (@Leobeats) December 9, 2022

esse juiz parece o bolsonaro agr mt coisa ta explicado https://t.co/GQUcdJqsTD — tom filho 🍂 (@prazertom) December 9, 2022

O ranço q eu tô q o jogador 22 da Croácia é um escroto, fdp, q corre pra caralho e o juiz é a cara do Bolsonaro.

Esse jogo tá todo errado! pic.twitter.com/2jhTYSQVqm — Sara (@SaraGabii_) December 9, 2022

pq que esse juiz parece o bolsonaro pic.twitter.com/HbOhd43F02 — RED GiganteGab ☭🏳️‍🌈🇧🇷 (@gigantegabWR) December 9, 2022