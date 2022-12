Histórico entre Brasil x Croácia: qual das seleções leva a melhor?

Confira como vem as seleções para as quartas. Foto: DCI

As seleções disputam as quartas de final na próxima sexta-feira, 9 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar

Nesta sexta-feira, 9 de dezembro, Brasil x Croácia disputarão as quartas de final, fase eliminatória da Copa do Mundo no Catar. A partida tem início às 12h (Horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação. Quem vencer está na semifinal do Mundial e principalmente: segue vivo na busca pela taça dourada.

Mas como vem as seleções no duelo? Qual é o histórico? Confira as principais informações que o portal DCI separou para o fã da Copa do Mundo.

Histórico entre Brasil x Croácia

O Brasil coleciona três vitórias, dois empates entre os dois enquanto a Croácia nunca venceu o duelo contra os brasileiros na história, de acordo com dados da CBF. O embate traz a vantagem dos brasileiros.

A última vez que se encontraram foi em 2018, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo começar, 3 de junho. Sob o placar de 2 a 0, o Brasil venceu o jogo contra a Croácia com com gols de Neymar e Firmino.

No quesito gols, a Seleção Brasileira acumula sete gols marcados contra dois dos croatas, segundo O Gol.

A partida entre Brasil x Croácia na Copa do Mundo do Catar pode mudar os números do confronto.

Brasil 1x1 Croácia - 22/5/1996 - (Amistoso)

Croácia 1x1 Brasil - 17/8/2005 - (Amistoso)

Brasil 1x0 Croácia - 13/6/2006 - (Copa do Mundo)

Brasil 3x1 Croácia - 12/6/2014 - (Copa do Mundo)

Brasil 2x0 Croácia - 3/6/2018 (Amistoso)

Relembre alguns dos lances entre as equipes no amistoso.



Informações de Brasil x Croácia nas quartas da Copa

O jogo Brasil x Croácia está agendado para sexta-feira, 9 de dezembro, às 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação para as quartas de final da Copa do Catar.

O Brasil vem de vitória contra a Coreia do Sul no tempo regulamentar, enquanto a Croácia venceu o Japão nos pênaltis após a prorrogação.

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, GE e Canal do Casimiro

Onde vai ser: Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Horário: 12h (horário de Brasília)

Arbitragem: não definido

Como vem as seleções de Brasil x Croácia nas quartas de final

Agora, a seleção brasileira terá pela frente a Croácia, atual vice-campeã do mundo. Os croatas têm Luka Modric, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. No grupo F, terminou em segundo lugar com cinco pontos, atrás de Marrocos. Já nas oitavas, venceu o Japão nos pênaltis.

Mas como vem as seleções de Brasil x Croácia para as quartas de final?

BRASIL: Pentacampeão, a Seleção Brasileira vai fazer de tudo para dar o hexa aos brasileiros. Os resultados passados pareceram não abalar o elenco de jovens atletas convocados por Tite. Vinícius Júnior, Richarlison, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus correspondem muito bem dentro de campo.

Na fase de grupos, pelo grupo G, o elenco canarinho terminou em primeiro lugar com seis pontos. Estreou com vitória em cima da Sérvia por 2 a 0, dois gols de Richarlison.

Já na segunda rodada venceu a Suíça com gol de Casemiro, em magro 1 a0. Na terceira, perdeu para Camarões também por 1 a 0. O resultado pareceu não prejudicar o grupo, que facilmente venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final em goleada por 4 a 1.

CROÁCIA: a seleção da Croácia quer repetir o sucesso da Copa do Mundo de 2018. Naquela edição, na Rússia, foi finalista contra a França, mas ficou com o título de vice-campeão.

Este ano, os croatas mantêm viva a força de vontade, o foco e o empenho para chegar cada vez mais longe no campeonato. Na fase de grupos, entretanto, estreou com empate contra Marrocos sem entrar quase nada no futebol.

Na segunda rodada, venceu o Canadá por 4 a 1. Já na última rodada, empatou com a Bélgica. Nas oitavas, empatou com o Japão no tempo normal em 1 a 1. Nos pênaltis, o goleiro Livakovic defendeu três cobranças dos samurais para classificar os croatas.