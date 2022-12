Como assistir online o filme do Pelé: O Nascimento de uma lenda

Três vezes campeão do mundo e responsável por 23 títulos para o Santos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está eternizado no esporte. Considerado o Rei do futebol, o jogador tem inúmeros livros e até filmes sobre a sua história. Um deles é "Pelé: O nascimento de uma lenda", lançado em 2016. Assista ao trailer e saiba como assistir a película da vida do Rei.

Como assistir o filme do Pelé de 2016?

O filme de Pelé está disponível no GloboPlay, plataforma digital de streaming da Rede Globo, somente para assinantes. Para assistir a película, o torcedor deve ter uma conta paga no serviço de streaming. Por diferentes valores, dá para ter acesso à filmes, séries, novelas, documentários e até canais ao vivo da Globo e afiliadas.

Os pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

O GloboPlay está disponível no site (www.globoplay.globo.com) e também no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv se o aparelho for compatível.

Sinopse do filme do Pelé: O Nascimento de uma lenda

Com apenas 17 anos, Pelé se tornou um fenômeno do futebol brasileiro e mundial. Considerado o maior jogador de todos os tempos, Edson vestiu a camisa do Santos onde conquistou 23 títulos. Mais tarde, ele encerrou a carreira nos Estados Unidos, no NY Cosmos.

Pelé foi responsável por ganhar as Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970.

No filme "Pelé: O Nascimento de uma Lenda", lançado em 2016, a película conta a história de um jovem que nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, e trilhou o seu caminho pelo futebol para tornar-se o mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo em toda a história, em 1958.

Dirigido por Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, o filme tem como elenco Colm Meaney, Diego Boneta, Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Mariana Nunes, Rodrigo Santoro e Seu Jorge.

Assista ao trailer do filme.



Carreira do rei do futebol

Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, nasceu em Três Corações (MG), em 23 de outubro de 1940, mas logo foi morar em Bauru. Mais tarde, o futuro craque se mudou para Santos, onde deu início a carreira nas categorias de base do Peixe em 1956.

Filho de jogador de futebol, o Rei herdou as habilidades do pai, mas mostrava um futebol no pé e o faro para gol inigualável. Ele ganhou rapidamente uma oportunidade no time profissional do Santos, acumulando 23 títulos por toda a passagem no clube, além de convocações para a Seleção Brasileira.

Em 1975, Pelé trocou o Santos pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde ficou por três temporadas. Foi em 1º de outubro de 1977 que ele decidiu se aposentar.

Da Seleção, Pelé se despediu em 18 de julho de 1971, no Maracanã, em amistoso contra a Iugoslávia.

LEIA TAMBÉM:

Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil

Maiores salários de jogadores de futebol em 2022