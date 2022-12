Portugal pode ser eliminado da Copa hoje se perder para Suíça?

Seleção de Portugal enfrenta a Suíça nesta terça-feira, 6 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar; quem vencer está classificado para as quartas

Portugal enfrenta a Suíça nesta terça-feira, 6 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. A equipe portuguesa terminou em primeiro lugar no grupo H, enquanto os suíços ficaram em segundo. Com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal pode ser eliminado da Copa se perder hoje?

Portugal pode ser eliminado hoje da Copa?

Sim, Portugal vai ser eliminado da Copa ser perder para a Suíça hoje. É mata-mata e se perder as oitavas de final o craque Cristiano Ronaldo volta mais cedo para casa.

A seleção de Portugal busca o seu primeiro título na Copa do Mundo. Na fase de grupos da edição estreou com vitória contra Gana por 3 a 2. Mais tarde, na segunda rodada, venceu Uruguai por 2 a 0.

Na terceira e última rodada, foi derrotado pela Coreia do Sul em 2 a 1, mas garantiu mesmo assim a liderança do grupo H com seis pontos. Os sul-coreanos terminaram em segundo lugar.

Quem Portugal vai pegar nas quartas de final?

Se passar das oitavas, Portugal vai enfrentar o vencedor entre Marrocos ou Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A equipe portuguesa tem um longo caminho a percorrer se quiser alcançar a final do Mundial. Na semifinal vai jogar contra o ganhador entre França e Inglaterra, dois dos favoritos ao título este ano.

O chaveamento da competição foi definido pela FIFA no começo do ano, na mesma data em que realizou o sorteio da fase de grupos com as trinta e duas seleções.

Marrocos/Espanha X Portugal/Suíça

Sábado, 10/12 às 12h (Horário de Brasília)

Estádio Al Thumama

Desempenho de Portugal em Copas

Portugal disputa a Copa do Mundo da FIFA pela oitava vez na história do futebol. A estreia da equipe no campeonato de seleções aconteceu em 1966, quando parou em terceiro lugar.

O elenco europeu também disputou o torneio nos anos de 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e agora 2022. Nos outros anos a seleção não se classificou através das Eliminatórias.

Portugal nunca ganhou uma Copa do Mundo. Seu maior êxito foi em 2006, na Alemanha, quando terminou em quarto lugar. Sob o comando de Felipão e Cristiano Ronaldo em campo, a seleção portuguesa terminou em primeiro lugar na fase de grupos com nove pontos.

Nas oitavas bateu a Holanda, depois a Inglaterra nos pênaltis pelas quartas e na semifinal perdeu para a França no tempo regulamentar. Na disputa pelo terceiro lugar o elenco foi derrotado pela Alemanha, garantindo o quarto lugar.

