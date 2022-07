Peru x Uruguai feminino: onde assistir e horário Copa América (18/7)

Tem Copa América hoje! As seleções de Peru x Uruguai feminino se enfrentam nesta segunda-feira, 18 de julho, pela quarta rodada do grupo B na competição, a partir das 21h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Centenário de Armenia, na cidade colombiana de Armenia, confira onde assistir o jogo de hoje.

Todos os jogos do torneio feminino são realizados na Colômbia, sede da competição escolhida pela CONMEBOL.

Onde assistir Peru x Uruguai feminino hoje?

O jogo do Peru x Uruguai feminino hoje não tem transmissão na TV ou online, com início a partir das 21h (Horário de Brasília), pela quarta rodada da Copa América nesta segunda-feira.

Para a infelicidade do torcedor que gosta de acompanhar os jogos do futebol feminino, o duelo desta segunda-feira pela rodada da Copa América não vai passar em nenhuma emissora. Isso porque nenhuma das opções optou por exibir o confronto e, por isso, o jogo fica fora da programação.

A única maneira de acompanhar os lances do jogo ao vivo é através das redes sociais das seleções, como Instagram, Twitter ou Facebook. Basta procurar por cada perfil e verificar todos os lances mas lembrando que não há imagens.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir Peru x Uruguai feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Centenário de Armenia, na cidade de Armenia, na Colômbia

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

A seleção do Peru não marcou nenhum ponto em duas rodadas disputadas na Copa América Feminina. Ocupando a quarta posição do grupo B, as jogadoras peruanas prometem se esforçar já que ao menos vão buscar a classificação em terceiro lugar, para disputarem a semifinal da competição. Elas perderam para Argentina e Venezuela.

Do outro lado, o Uruguai passa pelo mesmo problema, mas com desvantagem no saldo de gols e, por isso, é o lanterna do grupo também sem pontos marcados. Até aqui, as jogadoras uruguaias perderam para a Venezuela, segunda rodada para o Brasil e na terceira para o Argentina. Por isso, não tem mais chances de classificação, apenas cumprindo tabela.

Escalações de Peru x Uruguai feminino:

Provável escalação do Peru: Sánchez; Venegas, Herrera, Llamoca, Flores; Cagnina, Arévalo, Martínez, Muñoz, Canales; Kimball.

Provável escalação do Uruguai: Olivera: Carina Felipe, Farías, Lacoste, Rocío Martínez Robledo; Gonzalez, Gómez, Ramírez Acosta, Gómez, Birizamberri; Pizarro.

Classificação da Copa América Feminina 2022 atualizada

Com quatro confrontos e oito seleções dentro de campo, a quarta rodada promete pegar fogo na movimentação da tabela de classificação da Copa América Feminina. São dez equipes da América do Sul divididas em dois grupos de cinco cada, onde jogam por cinco rodadas entre si.

Confira a seguir a classificação atualizada na Copa América Feminina.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 3 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 3 pontos

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 6 pontos

3 Argentina – 6 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – 0 ponto