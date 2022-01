Ponte Preta x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalações – 29/01

As equipes de Ponte Preta x Inter de Limeira entram em campo neste sábado, 29/01, com a bola rolando a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulsita. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Ponte Preta x Inter de Limeira

O jogo de hoje vai passar no pay-per-view Premiere, e nos serviços de streaming HBO Max e TV Paulistão Play ao vivo. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances. Por fim, o conteúdo do HBO Max está disponível no portal (www.hbomax.com).

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max, Premiere e Paulistão Play

Escalações de Ponte Preta x Inter de Limeira

Gilson Kleina confirmou em coletiva que Pedro Júnior, Thalles e Kevin são os desfalques.

Do outro lado, a Inter não conta com novos jogadores lesionados.

Escalação de Ponte Preta hoje: Ygor; Norberto, Fábio Sanches, Fabrício, Guilherme Santos; Moíses Ribeiro, Léo Naldi, Marcos Júnior, Wesley, Fessim; Niltinho

Escalação de Inter de Limeira hoje: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão, Rafael Carioca; Matheus Galdezani, Jhonny Douglas, Felipe Baxola, Geovane; Ronaldo Silva, Osman

Como estão as equipes no Paulistão?

A equipe da Ponte Preta vem de derrota para o Palmeiras logo na primeira rodada do Paulista. Jogando fora de casa, o elenco perdeu para o Verdão pelo placar de 3 a 0. Agora, busca a recuperação na competição para alcançar a próxima fase de maneira direta. Por fim, ocupa o último lugar no grupo D sem pontos.

Enquanto isso, a Inter de Limeira vem em terceiro lugar com apenas um ponto no grupo A depois de empatar com o Santos logo na estreia do Paulistão em 2022. O jogo aconteceu na última quarta-feira e, mesmo jogando em casa, o elenco não conseguiu abrir o placar.

