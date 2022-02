Ponte Preta x São Paulo: onde assistir e horário do Paulistão hoje (13/02)

Ponte Preta e São Paulo disputam a sexta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 13/02, com a bola rolando a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Além de saber as escalações e horários, veja também como e onde assistir Ponte Preta x São Paulo hoje ao vivo.

Horário e onde assistir Ponte Preta x São Paulo

O HBO Max e o Estádio TNT (Serviço de Streaming) vão transmitir o jogo entre Ponte Preta e São Paulo para todos os assinantes neste domingo a partir das seis e meia da tarde.

Ambas as plataformas da Rede Turner só estão disponíveis por assinatura. A primeira leva os valores de R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem o custo de R$19,90.

Escalação do Ponte Preta e São Paulo:

Escalação do Ponte Preta hoje: Ygor; Thiago Oliveira, Fabrício, Santos, Kevin; Wesley, Leonardo, Léo Santos, Fessin; Júnior, Lucca

Escalação do São Paulo hoje: Jandrei (Volpi); Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Léo; Gabriel, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Alisson; Rigoni, Calleri

Ponte Preta e São Paulo hoje no Paulistão

Ponte Preta – O elenco da Ponte venceu a Ferroviária em duelo no interior em partida acirrada. Com 7 pontos no grupo D, tem apenas três pontos a menos do que o líder, RB Bragantino, e, por isso, promete fazer de tudo ao seu alcance para terminar a fase de grupos em primeiro lugar.

São Paulo – O tricolor paulista conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista na última quarta-feira ao vencer o Santo André em casa. Agora, pelo grupo B, aparece em terceiro lugar com 4 pontos, mantendo viva a oportunidade de se classificar até a próxima fase.

Classificação do Paulista

Doze rodadas são realizadas na fase de grupos do Campeonato Paulista pelo sistema de pontos corridos. Ao fim, o primeiro colocado é campeão e os dois últimos são rebaixados.

GRUPO B:

1 São Bernardo – 8 pontos

2 Ferroviária – 7 pontos

3 São Paulo – 4 pontos

4 Novorizontino – 1 pontos

GRUPO D:

1 RB Bragantino – 10 pontos

2 Ponte Preta– 7 pontos

3 Santos – 6 pontos

4 Santo André – 6 pontos

