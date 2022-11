Entenda porque alguns jogadores das seleções usam máscara no rosto durante os jogos da Copa do Mundo

Por que jogadores usam máscara na Copa do Mundo do Catar 2022?

Durante a Copa do Mundo do Catar, é possível observar alguns jogadores das principais seleções usando máscara no rosto, praticamente sob o mesmo formato. O fato intrigou torcedores brasileiros, que buscam saber por que jogadores usam máscara na Copa do Mundo em campo?

Por que jogadores usam máscara no rosto na Copa?

As máscaras que os jogadores usam durante os jogos da Copa do Mundo trata-se de recomendações médicas ou apenas precaução pelo departamento entre as seleções, mas dá para dizer que cada caso entre os jogadores é diferente. Por isso, saiba que o motivo não é estético.

Gvardiol, da Croácia, sofreu uma fratura no nariz durante o Campeonato Alemão enquanto defendia o RB Leipzig, em disputa de bola. Com isso, o departamento optou por utilizar a máscara e evitar maiores complicações para o jogador dentro de campo.

🇭🇷 Esse zagueirão aqui é um baita! JOŠKO GVARDIOL 🛡️



Já Son, jogador do Tottenham e destaque da Coréia do Sul, usou o adereço ao estrear na Copa do Catar contra o Uruguai. O motivo é que o atleta sofreu uma lesão no rosto, próximo ao olho esquerdo, depois que se chocou com o ombro de Mbemba, do Olympique, na Champions em 1º de novembro pela fase de grupos.

Para a primeira rodada, Son passou por uma cirurgia para corrigir a fratura, de acordo com o portal GE, e foi liberado para jogar, mas precisou da máscara para reforçar os cuidados e evitar pancadas no rosto.

Assista ao momento da lesão de Son.

I’m probably the only one to think this should’ve been a straight red for Mbemba. Am I?

He went for Son not the ball. Body language tells the story. Props up his shoulder to hit Son. pic.twitter.com/pdmUBrkCdY — Rik (@galaxyhero) November 4, 2022

Outro caso que torcedores observaram é o de Ellyes Skhiri, da Tunísia. No embate contra a Austrália, no sábado em 26 de novembro, o atleta estava com a máscara em seu rosto e fez os torcedores se perguntarem o porque disso.

Na realidade, Skhiri usa o adereço porque ele machucou o osso malar, ou a maçã do rosto, no Campeonato Alemão enquanto jogava pelo Colônia, em outubro deste ano, segundo informações do portal Lance. Com a lesão, o departamento médico optou por utilizar máscara no jogador para impedir novas lesões ou até mesmo fraturas enquanto ele se recupera.

Strong start for Ellyes Skhiri and Tunisia! 🇹🇳 Ellyes helped his side to a draw against Denmark in their opening Group Stage fixture, playing the full 90 minutes! 👏 #effzeh

Quando é a final da Copa do Mundo no Catar?

A final da Copa do Mundo está marcada para 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail, entre as duas seleções vencedores das semifinais.

Com capacidade para receber 88 mil torcedores, o Lusail receberá durante a Copa seis partidas na fase de grupos, um jogo nas oitavas, um nas quartas e um na semifinal e justamente a decisão no dia 18. No horário local, a partida será jogada às seis da tarde.

É possível notar a semelhança do estádio com o formato de um vaso. Isso porque o desenho é inspirado justamente no jogo de luz e sombra que faz a lanterna "fanar", assim como as tigelas e vasos característicos produzidos no Oriente Médio entre árabes e islâmicos.

📆 Exactly one year from now, the 2022 #WorldCup finalists' national anthems will be ringing round the magnificent Lusail Stadium 🏆

