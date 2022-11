Saiba quais são os cenários de eliminação da Alemanha no Mundial do Catar

Alemanha pode ser eliminada da Copa do Mundo do Catar 2022?

Depois de estrear com derrota para o Japão, o torcedor quer saber se a Alemanha pode ser eliminada da Copa do Mundo do Catar já neste domingo, 27 de novembro, com uma combinação de resultados na rodada. Pelo grupo E, a equipe alemã enfrenta a Espanha na segunda rodada às 16h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo no Brasil.

Entenda o que os alemães precisam para seguirem vivos na busca até as oitavas de final.

Alemanha pode ser eliminada da Copa do Mundo?

Não, a Alemanha não pode ser eliminada da Copa do Catar neste domingo. Com a vitória da Costa Rica em cima do Japão, os alemães podem respirar tranquilamente porque terão a última rodada para buscarem a vaga nas oitavas de final.

Na primeira rodada do grupo E, os alemães perderam para o Japão em 2 a 1, ocupando a lanterna sem pontos na competição. Porém, como a Costa Rica venceu os japoneses neste domingo pela segunda rodada, a combinação de resultados impede a eliminação de qualquer seleção do grupo no fim de semana.

Se a Alemanha vencer os rojos hoje, aí terá a última rodada para tentar buscar a classificação.

Primeiro, tenha em mente que a Alemanha não será eliminada neste domingo, independente do resultado. Mas quais são os cenários em que a Alemanha pode ser eliminada da Copa na próxima rodada ou até se classificar?

1) Alemanha ganha da Espanha

Se os alemães vencerem os espanhóis neste domingo, 27 de novembro, o grupo fica embolado onde todos estarão com 3 pontos e a última rodada será decisiva.

2) Alemanha perde da Espanha

Em caso de derrota dos alemães para os espanhóis na segunda rodada, aí a equipe tetra terá que vencer a Costa Rica na terceira e última rodada do grupo E e torcer por vitória da Espanha sobre o Japão.

Se os alemães perderem e o Japão empatar com a Espanha, o país não avança para as oitavas.

3) Alemanha empata com a Espanha

Em caso de empate entre Alemanha e Espanha neste domingo, os alemães também vão decidir a vaga na última rodada da fase de grupos. Porém, a situação fica um pouco mais complicada já que terá que vencer a Costa Rica e torcer por vitória da La Roja para passar em segundo.

Quantas Copas a Alemanha tem?

A Alemanha tem quatro títulos da Copa do Mundo, conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014.

Com grandes jogadores no seu plantel, os alemães entraram como favoritos em cada ano de disputa. O primeiro título veio em 1954, seguido de 1974, o terceiro em 1990 e o último, o quarto, em 2014 no Brasil.

Em 2014, a Alemanha jogou contra a Argentina na grande final pelo Maracanã, no Rio de Janeiro, o maior estádio do Brasil. Por 1 a 0, com gol de Mario Gotze, os alemães levantaram a quarta taça da sua história.

A Alemanha está atrás apenas do Brasil, com cinco títulos da Copa do Mundo.

Jogos da Alemanha na Copa do Mundo do Catar

A Seleção da Alemanha está no grupo E ao lado da Costa Rica, Espanha e Japão na Copa do Mundo do Catar. São três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

Todos os embates do Mundial da FIFA são transmitir pela manhã e a tarde no Brasil, já que a diferença dos países é de 6 horas, de acordo com horário de Brasília.

Confira todas as informações sobre os jogos da Alemanha no Catar.

Alemanha 1 x 2 Japão

Onde: Estádio Internacional Khalifa, no Catar.

Alemanha x Espanha (2ª rodada do grupo E)

Quando: Domingo, 27 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Bayt, no Catar.

Costa Rica x Alemanha (3ª rodada do grupo E)

Quando: Quinta-feira, 01 de dezembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Bayt, no Catar.

