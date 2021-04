Porto x Santa Clara: onde assistir, horário e possíveis escalações – 03/04

Porto e Santa Clara se enfrentam neste sábado (03) a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe do Porto diminui a diferença com o líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Porto x Santa Clara: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como estão as equipes na temporada?

Brigando pela primeira posição com o Sporting, o Porto permanece em segundo lugar com cinquenta e quatro, ou seja, dez pontos a menos. Se vencer, diminui a diferença, mas precisa torcer também por tropeços do rival, o que pode ser difícil já que o time ainda não perdeu na temporada. Então, em seu plantel, somente Mbaye segue em recuperação.

Enquanto isso, o Santa Clara possui trinta e dois pontos estando na 7ª posição. Brigando para alcançar a parte de cima da tabela, precisa somar os três pontos hoje e, assim, driblar os seus adversários para garantir uma vaga em competições no ano que vem. No confronto deste sábado, não tem Cardoso e Allano, expulsos no último jogo.

Possíveis escalações de Porto x Santa Clara

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Corona, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

Possível Santa Clara: Marco; Ramos, Sagna, Mansur, Villanueva; Morita, Anderson Carvalho; Lincoln, Diogo Salomão, Carlos; Rui Costa.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no dia 30 de março pela 24ª rodada do Campeonato Português. Assim, o time de Santa Clara ficou no empate com o Tondela em 1 a 1.

Por outro lado, o Porto venceu o Portimonense em 2 a 1.

