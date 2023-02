Portuguesa x jogo do Volta Redonda hoje - 06/02: como assistir e horário

Equipes disputam a sétima rodada do Campeonato Carioca nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

Volta Redonda e Portuguesa se enfrentam nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2023. O time visitante busca a liderança na tabela e por isso precisa vencer para se garantir. A bola rola no jogo do Volta Redonda hoje às 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Então, saiba como assistir ao vivo a partida.

A Portuguesa vem de empate com o Madureira, ocupando o décimo lugar com 5 pontos. O Volta Redonda está invicto por quatro rodadas, vindo de triunfo em cima do Fluminense.

Onde assistir o jogo do Volta Redonda hoje ao vivo

O BandSports exibe o jogo do Volta Redonda e Portuguesa, hoje, ao vivo para todo o território do país na TV fechada, a partir das 15h30.

O confronto não terá exibição da televisão aberta, sendo o canal da Rede Bandeirantes a única opção para acompanhar o duelo na TV.

Pela internet, o torcedor pode assistir nos streaming das operadoras como o NOW, Sky Play e DirecTV GO.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Prováveis escalações de Portuguesa x Volta Redonda

Escalação da Portuguesa hoje : João Lopes; Joazi, Matheus Santos, Lucas Santos, Yuri; Charles, Fernandes, Anderson Rosa; Watson, Edson Carius e Emerson Carioca.

: João Lopes; Joazi, Matheus Santos, Lucas Santos, Yuri; Charles, Fernandes, Anderson Rosa; Watson, Edson Carius e Emerson Carioca. Escalação do Volta Redonda hoje: Jefferson; Wellington Silva, Alix Vinicius, Daniel Felipe, Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique Silva, Luciano Naninho; Luizinho, Lelê e Pedrinho.

Últimas notícias da partida

O time da Portuguesa chega para disputar a sétima rodada da Taça Guanabara sem vencer por quatro rodadas. O elenco da cidade do Rio de Janeiro ocupa a 10ª posição com cinco pontos, conquistados em uma vitória e dois empates, além de três derrotas. Na última rodada empatou com o Madureira.

Por outro lado, o Volta Redonda não perde há quatro rodadas no Campeonato Carioca. Em terceiro lugar com 13 pontos, pode ultrapassar o Flamengo e ocupar a liderança provisoriamente, indo para 16 pontos. O time é a grande surpresa da temporada.

