Premiação da Recopa 2023: quanto o Flamengo pode ganhar se for campeão

A Recopa 2023 reúne o atual campeão da Sul-Americana, o Independiente del Valle, e o vencedor da Libertadores da América, o Flamengo. Além do título de melhor elenco de futebol no continente e a taça dourada, o campeão da Recopa também fatura uma generosa premiação em dinheiro.

O primeiro jogo da Recopa entre Independiente del Valle e Flamengo acontece nesta terça-feira, 21 de fevereiro, no Equador, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Qual a Premiação da Recopa 2023?

O campeão da Recopa 2023 em 2023 vai ganhar US$ 1,8 milhão, o mesmo que R$ 9,2 milhões na cotação de fevereiro. O time que perder a final garante o vice-campeonato e a premiação de R$ 4,6 milhões, ou 900 mil dólares como prêmio de consolação por disputar o torneio.

No ano passado, o Palmeiras ganhou US$ 1,6 milhão, valor abaixo do que a Conmebol entrega na atual temporada. O segundo colocado faturou pouco mais de R$ 4 milhões (ou 800 mil dólares).

Os números foram divulgados pela Conmebol.

CAMPEÃO DA RECOPA 2023 - US$ 1,8 milhão (R$ 9,2 milhões)

VICE-CAMPEÃO DA RECOPA 2023 - US$ 900 mil (R$ 4,6 milhões)

Além do Flamengo, quem vai jogar a Recopa?

A Recopa Sul Americana reúne o atual campeão da Libertadores e da Sul-Americana em uma disputa de dois jogos (ida e volta) pelo título de melhor elenco na América do Sul.

O vencedor leva a taça dourada, o título e também uma premiação generosa em dinheiro entregue pela Conmebol para celebrar a temporada.

O torneio é sempre disputado no ano seguinte à temporada, ou seja, a edição de 2022 é disputada em fevereiro de 2023, como manda o regulamento da Conmebol. O torneio foi criado pela entidade de futebol sul-americano em 1989, seguiu até 1998 e aí parou. Só em 2003 é que a competição foi reativada pela Conmebol.

A Recopa é disputada em dois jogos, ida e volta, onde o campeão da Libertadores decide em casa. Em caso de empate nas somas dos dois jogos a prorrogação será iniciada, e se a igualdade persistir a disputa de pênaltis vai decidir quem será o grande campeão.

+ Jogo do Flamengo x Independiente Del Valle onde vai passar e horário - Recopa 2023

Todos os campeões da Recopa

O Boca Juniors é o maior campeão da Recopa com quatro títulos, conquistados em 1990, 2005, 2006 e 2008. O torneio conta com vinte vencedores dos mais diferentes países na América do Sul.

O River Plate, também da Argentina, se mantém em segundo lugar com três taças, enquanto o São Paulo, Grêmio, Internacional, Olimpia do Paraguai e o LDU de Quito contabilizam dois cada.

Boca Juniors – 4 títulos (1990, 2005, 2006 e 2008)

River Plate – 3 títulos (2015, 2016 e 2019)

São Paulo – 2 títulos (1993 e 1994)

Internacional – 2 títulos (2007 e 2011)

Grêmio – 2 títulos (1996 e 2018)

LDU de Quito – 2 títulos (2009 e 2010)

Olimpia (Paraguai) – 2 títulos (1991 e 2003)

Defensa y Justicia - 1 título (2021)

Flamengo – 1 título (2020)

Independiente – 1 título (1995)

Cruzeiro – 1 título (1998)

Vélez Sarsfield – 1 título (1997)

Atlético Nacional – 1 título (2017)

Palmeiras - 1 título (2022)

Nacional (URU) – 1 título (1989)

Colo Colo – 1 título (1992)

Cienciano – 1 título (2004)

Santos – 1 título (2012)

Corinthians – 1 título (2013)

Atlético MG – 1 título (2014)

