Qual canal vai passar jogo do Manchester United hoje e horário - 30/10

Manchester United disputa com o West Ham neste domingo, pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês

Com Cristino Ronaldo em campo, o jogo do Manchester United hoje vai ser contra o West Ham neste domingo, 30 de outubro, às 13h15 (horário de Brasília). A partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês acontece no Old Trafford, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Qual canal vai passar jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje tem transmissão da ESPN e Star+, a partir das 13h15 (horário de Brasília), por todos os estados do Brasil ao vivo.

Com exclusividade, o canal transmite a temporada do Campeonato Inglês no Brasil. Basta sintonizar a emissora entre as operadoras por assinatura e curtir ao vivo o jogo neste domingo.

Se for assinante do Star + dá para assistir tudo pelo celular, tablet, computador ou smartv pelo aplicativo. Para tornar-se membro acesse o site www.starplus.com.

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford

TV: ESPN

Online: Star +

+ VÍDEO: Jake Paul ganha luta de boxe contra Anderson Silva; assista

Informações de Manchester United e West Ham hoje

Enquanto luta pela liderança na Liga Europa, o Manchester United disputa a rodada do Campeonato Inglês neste domingo. Ocupando o sexto lugar na tabela com 20 pontos, o elenco contabiliza seis vitórias, dois empates e três derrotas em toda competição até aqui. Sem perder por quatro rodadas, pula apenas uma posição se ganhar.

Do outro lado, o West Ham vem na 13ª posição da classificação por 14 pontos, disputados em quatro vitórias, dois empates e seis derrotas no total. Com a vitória neste fim de semana o time londrino sobe de posição e se afasta da parte de baixo da tabela. Na Conference League o elenco já está garantido nas oitavas.

Escalações

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Martínez, Lindelof, Dalot; Fred, Casemiro, Sancho, Bruno Fernandes; Antony e Rashford (Cristiano Ronaldo).

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Johnson, Zouma, Kehrer, Cresswell; Soucek, Rice, Downes, Coufal; Benrahma e Scamacca.

Varane, Tuanzebe e Williams são desfalques aos anfitriões conforme indicou o site do clube. Já Cristiano Ronaldo pode começar no banco neste domingo.

Aos visitantes, Lucas Paquetá segue fora do plantel de jogadores.

+ Primeiro rebaixado do Brasileirão 2022: Juventude cai para Série B de 2023

Classificação do Campeonato Inglês atualizada

Com catorze rodadas já disputadas, confira como está a classificação do Campeonato Inglês na temporada.

1 Manchester City– 29 pontos

2 Arsenal – 28 pontos

3 Tottenham – 26 pontos

4 Newcastle – 24 pontos

5 Chelsea – 21 pontos

6 Manchester United – 20 pontos

7 Fulham – 19 pontos

8 Brighton – 18 pontos

9 Liverpool – 16 pontos

10 Crystal Palace – 16 pontos

11 Brentford – 15 pontos

12 Everton – 14 pontos

13 West Ham– 14 pontos

14 Bournemouth – 13 pontos

15 Leeds – 12 pontos

16 Aston Villa – 12 pontos

17 Southampon – 12 pontos

18 Leicester – 11 pontos

19 Wolves – 10 pontos

20 Nottingham Forest – 9 pontos

Leia mais: +Horário da corrida da F1 hoje e onde assistir o GP do México 2022