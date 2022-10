Brentford x Chelsea 19/10/2022: onde vai passar e horário ao vivo

O Chelsea busca os três pontos nesta quarta-feira para chegar até a liderança do Campeonato Inglês. O elenco londrino enfrenta o Brentford às 15h30 (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium. Saiba onde assistir ao jogo do Brentford x Chelsea 19/10/2022 ao vivo e todos os detalhes.

A partida é válida pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês ao vivo.

Onde assistir Brentford x Chelsea 19/10/2022 hoje

O jogo do Brentford e Chelsea hoje vai passar na ESPN 2 e Star +, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Com exclusividade, o canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Basta entrar em contato com a sua operadora e adquiri-lo na programação.

Outra opção é sintonizar o aplicativo de streaming Star +, disponível através do celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Basta acessar www.starplus.com para tornar-se membro da plataforma.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Gtech Community Stadium.

TV: ESPN 2

Online: Star +

Escalação do Chelsea para o jogo de hoje

O Brentford ocupa a nona posição da tabela com 13 pontos, conquistados em três vitórias, quatro empates e três derrotas. Se vencer, sobe três posições e fica próximo da parte de cima da tabela até as próximas rodadas.

Ao jogo de hoje, não poderá contar com Norgaard, Hickey, Jansson e Strakosha, de acordo com boletim emitido pelo clube.

Escalação do Brentford: Raya; Mee, Henry, Pinnock, Ajer; Jensen, Janelt, Onyeka; Mbeumo, Toney e Wissa.

O Chelsea acumula 19 pontos na quarta posição da tabela na Premier League. Se acumular os três pontos não muda de lugar, mas segue somando pontos e vivo na briga pelas primeiras posições.

Graham Potter, técnico do Chelsea, não terá Kanté, lesionado de longa data.

Escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Azpilicueta, Cucurella, Koulibaly; Loftus-Cheek, Jorginho, Havertz; Mount, Sterling e Aubameyang.

Último jogo do Chelsea

Com show de Mason Mount, o Chelsea venceu o Aston Villa por 2 a 0 no último domingo, pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês neste início de temporada.

O inglês abriu o placar com apenas 6 minutos de partida, para ampliar no segundo tempo e garantir a vitória aos Blues no duelo. Com o resultado, o Chelsea subiu para a parte de cima da classificação.

O elenco de Londres contabiliza seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Confira os melhores momentos do jogo no vídeo a seguir.



