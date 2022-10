Brighton x Nottingham Forest: onde assistir a Premier League – 18/10

Enquanto um ocupa a parte de cima da tabela, o outro é o atual lanterna do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, a décima segunda rodada traz o embate entre Brighton x Nottingham Forest às 15h30 (Horário de Brasília), direto do Falmer Stadium. Confira o texto completo a seguir para todos os detalhes da partida.

Onde assistir Brighton x Nottingham Forest

O jogo do Brighton x Nottingham Forest hoje tem transmissão da ESPN 2 e Star +, às 15h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo na TV fechada.

É isso mesmo torcedor, o canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Responsável pelos direitos de imagem do campeonato, você deve obter a emissora em sua programação se quiser acompanhar o embate.

Para acompanhar através do celular basta sintonizar o aplicativo do Star +, serviço de streaming da Disney. O produto está disponível somente para assinantes no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Como vem as equipes Brighton e Nottingham Forest hoje?

O Brighton desempana no Campeoanto Inglês belos resultados entre as rodadas. Em sétimo lugar com 14 pontos, contabiliza quatro vitórias, dois empates e três derrotas na temporada. Se vencer nesta terça, sobe três posições e ocupa a quinta posição, para destronar o Manchester United. O elenco não disputa torneios internacionais.

Do outro lado, o Nottingham tem um grande problema pela frente já que é o lanterna da Premier League com apenas 5 pontos, ou seja, uma vitória, dois empates e sete derrotas na competição inglesa. Mesmo se vencer hoje não deixará a zona de rebaixamento já que tem desvantagem no saldo de gols.

Escalações:

Os times deverão manter as mesmas escalações da rodada anterior.

Provável escalação do Brighton: Robert Sanchez; Webster, Dunk, Estupinan, Veltman; March, Mac Allister, Caicedo, Trossard; Grob e Danny Welbeck.

Provável escalação do Nottingham Forest: Henderson; Toffolo, McKenna, Cook, Williams; Yates, Freuler, Kouyaté; Dennis, Johnson e Gibbs-White.

Quais são os jogos do Campeonato Inglês na rodada?

Dez jogos serão disputados neste meio de semana pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês, a Premier League na temporada 2022/23.

O destaque fica para o encontro de Liverpool e West Ham, além de Manchester United contra o Tottenham. Por isso, confira todos os jogos da rodada.

Terça-feira (18/10):

Brighton x Nottingham Forest – 15h30

Crystal Palace x Wolves – 16h15

Quarta-feira (19/10):

Bournemouth x Southampton – 15h30

Liverpool x West Ham – 15h30

Brentford x Chelsea – 15h30

Newcastle x Everton – 15h30

Manchester United x Tottenham – 16h15

Quinta-feira (20/10):

Fulham x Aston Villa – 15h30

Leicester x Leeds – 16h15

