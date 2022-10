Neste domingo, as equipes de Wolves e Leicester disputam os três pontos pela décima terceira rodada

Como assistir jogo do Leicester hoje: horário e transmissão – 23/10/2022

Neste domingo, 23 de outubro, Wolves e Leicester se enfrentam pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês no Molineux Stadium, às 10h (Horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo do Leicester hoje ao vivo. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento então por isso

Onde assistir jogo do Leicester hoje ao vivo

O jogo do Leicester e Wolves hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 10h (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming para acompanhar o jogo do Campeonato Inglês ao vivo. Dá para assistir no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Acesse www.starplus.com para tornar-se membro.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium

Onde assistir: Star +

Relembre a última partida entre as equipes.



Como vem as equipes de Wolves x Leicester hoje?

Primeiro colocado na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, o Wolves ocupa a 18ª posição do campeonato com nove pontos, colecionando duas vitórias, três empates e seis derrotas. Se vencer neste domingo, poderá deixar a degola e quem sabe lutar por uma vaga na parte de cima.

Escalação do Wolves: José Sá; Bueno, Collins, Kilman, Jonny; João Moutinho, Rúben Neves, Podence, Nunes; Traoré e Hee-Chan.

Do outro lado, o Leicester ocupa a lanterna da Premier League com apenas oito pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e sete derrotas. Por essa razão, o elenco promete colocar 100% do seu elenco mesmo fora de casa. O time tem apenas 17 gols marcados e 24 sofridos.

Escalação do Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Justin; Tielemans, Soumaré, Maddison; Deswbury-Hall; Barnes e Vardy.

Wolves-Leicester: últimos confrontos

Wolves 2 x 1 Leicester

Leicester 1 x 0 Wolves

Wolves 0 x 0 Leicester

Jogos da rodada do Campeonato Inglês

Pela décima terceira rodada da Premier League, dez partidas serão realizadas neste fim de semana pelo início da temporada.

Confira os horários e todos os jogos de hoje e amanhã.

Nottingham 1 x 0 Liverpool

Everton 3 x 0 Crystal Palace

Manchester City 3 x 1 Brighton

Chelsea 1 x 1 Manchester United

Domingo (23/10):

10h – Wolves x Leicester

10h – Aston Villa x Brentford

10h – Southampton x Arsenal

10h – Leeds x Fulham

12h30 Tottenham x Newcastle

Segunda-feira (24/10):

16h – West Ham x Bournemouth

