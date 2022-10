Equipes disputam a rodada no Campeonato Inglês nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Horário do jogo do Manchester United x Tottenham e onde assistir – 19/10

É dia de clássico inglês! Manchester United e Tottenham disputam os três pontos nesta quarta-feira, pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês. O horário do jogo do Manchester United vai ser às 16h15 (horário de Brasília), direto do Old Trafford, em Manchester.

Com transmissão pela TV e online, confira todos os detalhes para assistir ao jogo de hoje.

Horário do jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United e Tottenham hoje vai começar às 16h15 (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Star + para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o canal da ESPN só pode ser sintonizado por aqueles que possuem a emissora na programação da operadora.

Outra opção para acompanhar é no Star +, plataforma de streaming da Disney. Por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo à filmes, séries, desenhos e muito futebol com transmissão pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smartv,

Para tornar-se assinante entre no site www.starplus.com.

Horário: 16h15 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford

TV: ESPN

Online: Star +

Como vem Manchester United e Tottenham hoje?

Com 16 pontos conquistados, o Manchester United ocupa a quinta posição cinco vitórias, um empate e três derrotas no Campeonato Inglês. Se vencer o jogo desta quarta-feira, o time de Cristiano Ronaldo não muda de lugar, mas soma pontos para alcançar nas próximas rodadas a parte de cima.

No fim de semana empatou com o Newcastle dentro de casa.

Escalação do Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Bruno Fernandes, McTominay, Eriksen; Sancho, Rashford e Antony.

Do outro lado, o Tottenham ocupa a terceira posição com 23 pontos, conquistados em sete triunfos, dois empates e apenas uma derrota. Com um dos melhores desempenhos do início da temporada, os Spurs podem assumir a vice-liderança provisoriamente se conquistarem os três pontos, visto que o Manchester City, atual vice-líder, não joga nesta rodada.

Pelo fim de semana, o elenco bateu o Everton dentro de casa.

Escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentacur, Perisic; Harry Kane e Son.

Últimos jogos de Manchester United x Tottenham

A última partida disputada entre Manchester United e Tottenham aconteceu em 12 de março de 2022, na temporada passada, pela 29ª rodada da Premier League no Old Trafford, casa do United.

O placar de 3 a 2 deu a vitória ao time de Manchester, com três gols de Cristiano Ronaldo. Já Maguire, contra, e Harry Kane descontaram aos Spurs.

Em toda a história do clássico, os times se esbarraram em 155 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. No entanto, é o Manchester quem tem a vantagem com 83 vitórias, trinta e dois empates e 40 triunfos ao Tottenham.

No quesito gols, o United contabiliza 257 diante de 192 do clube londrino.

Confira no vídeo a última partida entre os times.



